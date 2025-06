V pohádce hrají například Tomáš Maštalír, Jiří Mádl, Jaromír Dulava, Sofie Anna Švehlíková nebo Pavel Kříž. Režie se ujal autor několika úspěšných pohádek Ivo Macharáček.

„Zámek Chyše, v našem filmu tedy Strašperk, jak tomu říkáme, a je to tady i na cedulích hezky vidět, jsme si vybrali ze dvou důvodů. Jednak scenárista, když ten příběh psal a vymýšlel, tak už se to tak nějak na tenhle zámeček snažil napasovat. A když se rozhodlo, že scénář půjde do realizace, tak já jsem objel několik zámků, a Chyše je s tou svojí architekturou velmi výjimečná. Malebná, poetická, velice hezky je to zrekonstruované a pro pohádku ideální,“ řekl novinářům Macharáček.

Na zámek, kde straší, přijíždí v příběhu princ, který se jmenuje Armin a který po strašidlech intenzivně pátrá. „Najde zde ale i hezkou princeznu a od toho se odvíjí náš příběh. To prozradit můžu. Tak jak to dopadne, to uvidíte,“ naznačil děj pohádky Macharáček.

V záporné roli se objeví Jiří Mádl v roli královského ministra. „Jsem hodně zlý. Ta postava jakoby nemá limit svého zla, ale zároveň se to snažím hrát tak, aby se tomu děti smály. To jsme si vlastně říkali na začátku s Ivem, že jsme oba trošku infantilní a při každém záběru fakt myslíme na děti. To jsme si řekli a snažíme se to držet,“ řekl Mádl.

Roli podlého ministra si užíval spolu s Pavlem Křížem, který mu v pohádce hraje tajemníka.

„Já jsem si dlouho přál zahrát si s Pavlem Křížem. My jsme spolu tedy hráli, ale to už je strašně dávno, to mi bylo asi sedmnáct. A pak jsme se dlouho neviděli. A opravdu jsem toužil po tom si s ním zahrát, a to jsem ještě nevěděl, jak intenzivní to bude, protože my jsme tady fakt taková jako dvojka. Taková nesourodá dvojka, ale vlastně furt jsme spolu, tak to mě baví,“ řekl Mádl.

Krále si zahrál slovenský herec Tomáš Maštalír. Jak říká, jako ve většině pohádek je to dobrý král. Ačkoli je to jeho už několikátá role v českém filmu, stále si musí dávat pozor na jazyk.

„Jsem Slovák a hraju v češtině, to je pravda. A už jsem si zvykl. Je to už nevím kolikátá spolupráce v Čechách. Ale je to vydřené. Musím na tom velmi pracovat a hlavně v takových nestřežených chvilkách možná trošku emočních se člověk hází stále do mateřského jazyka,“ řekl novinářům, přičemž přeskakoval z češtiny do slovenštiny.

To, že se Chyše stanou pohádkovou kulisou, přivítal majitel zámku Vladimír Lažanský. „Pro nás je to čest a také reklama. A štábu proto vycházíme maximálně vstříc. A samozřejmě se těším na Vánoce, až se na film podívám,“ řekl dnes Lažanský.

Pohádka, která ponese zřejmě název Záhada strašidelného zámku, se natáčela i na několika místech v jižních Čechách, včetně například Českého Krumlova. Podle Macharáčka teď filmaře čeká dokončení filmu včetně mnoha trikových scén.