Chodský folklor na Chebsku. Soubor Marjánek slaví třicet let existence

„Všechno začalo v roce 1995 nabídkou na využití chodských krojů, které v Chodové Plané ležely ladem,“ vzpomíná vedoucí souboru Kateřina Josefi s tím, že následně odstartovala další etapa, v níž bylo nutné nastudovat literaturu, tance, hudbu a všechno ostatní, co s Chodskem souvisí. Členové skupiny museli dostat Chodsko doslova „pod kůži“.

Založili také malou chodskou muziku, kterou tehdy vedl Josef Babička. „Inspiraci jsme získávali od jiných souborů, jako jsou mrákovský nebo postřekovský. Spousta našich členů navíc tančila nebo tančí ve folklorních souborech na Plzeňsku nebo v Praze. Hodně jsme se učili z knížek, videí a popisů tanců či pásem, také jsme jezdili na taneční semináře. Dnes už máme v souboru dvě úspěšné absolventky Školy folklorních tradic při Národním ústavu lidové kultury. A další dvě se chystají na studium v letošním roce,“ předestírá Kateřina Josefi.

Vysvětluje, že Marjánek se zaměřuje na Chodsko, protože folklor v Karlovarském kraji nemá tak silnou tradici. Navíc Mariánské Lázně leží poblíž Chodové Plané, kam je to pár kilometrů.

„V jiných částech republiky často bývá soubor v každé malé vesničce. Zpívat či tančit chodila babička, maminka, poté rodiny posílají vnučku nebo pravnučku. Jenže u nás v kraji se to, co tu bylo, vytratilo s odsunem německého obyvatelstva,“ konstatuje Josefi. A tak noví členové do souboru přicházejí nejčastěji na doporučení kamarádů, učitelů nebo proto, že se doslechli, že je zde skvělá parta.

V Marjánku aktuálně působí dudácká muzika a tři taneční skupiny – nejmenší děti, středně pokročilí a dospělí. Každá trénuje zvlášť. Když se všichni sejdou na společné generálce, je sál plný nadšených tanečníků a muzikantů. Mladší se učí od starších, starší pomáhají a motivují mladší.

V průběhu roku Marjánek organizuje řadu akcí. Na Velikonoční neděli chystá program Marjánkovské jarnění, vánoční zvyky a koledy představuje v pásmu Cesta k Betlému. Nejdůležitější akcí v roce je však Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim, který se již tradičně koná třetí víkend v září. Letos oslaví dvě desetiletí existence.

„Hlavním tahounem festivalu je předsedkyně spolku Sandra Vápeníková, která ho řídí téměř od začátku. Samozřejmě jí pomáhá celý tým lidí, protože zkoordinovat někdy až tři stovky účinkujících je oříšek. Pro mnohé z nás je to jeden z nejnáročnějších víkendů v celém roce, ale děláme to rádi a s láskou,“ dodává Kateřina Josefi.

Oslavy třicetin vypuknou v sobotu v 15 hodin v mariánskolázeňském Městském divadle, kde se uskuteční jubilejní koncert. Večer se pak veselí přesune do drmoulského Kulturního domu.