10:52 , aktualizováno 10:52

Zpívající fontána v Mariánských Lázních se po náročné rekonstrukci opět rozezněla. Ve středu v devět hodin večer byla na programu Hapkova Hudba pro fontánu, Beethovenova Osudová a jeden z největších hitů skupiny Metallica, skladba Nothing Else Matters. Produkce přilákala do centra lázeňského města davy lidí.