Střídání v čele chebské G4. Otěže galerie od pondělka pevně třímá žena

Jitka Dolanská
  16:22aktualizováno  16:22
Chebská galerie fotografie G4 změnila vedení. Poté, co její zakladatel a dlouholetý ředitel Zbyněk Illek rezignoval, stojí nově v čele instituce Alice Šmídová. Ta v pondělí od Zbyňka Illka symbolicky obdržela historický klíč od vstupní brány do galerijních prostor.

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka Illka nová ředitelka Alice Šmídová. | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Jak uvedla, ke galerii má velmi silný osobní vztah – dlouhodobě s ní spolupracuje a je také zakládající členkou a koordinátorkou fotografického spolku Paličatí. Jako ředitelka plánuje mimo jiné obnovit tradiční Chebské dvorky, výstavní a kulturní akci pod širým nebem.

„Mým cílem bude udržet kvalitu galerie na stávající úrovni. Budu pokračovat v nastavené linii, která je podle mého názoru skvělá. To znamená, že i organizace práce bude podobná – tedy pětkrát do roka výstava a k tomu workshopy. Protože mám pedagogické vzdělání, chtěla bych víc prostoru věnovat edukačním aktivitám,“ uvedla vystudovaná učitelka a absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Alice Šmídová.

Atmosféra doby i její absurdity. Fotograf nabízí pohled na poslední půlstoletí

Připustila, že v souvislosti s rozmachem digitálních technologií má obavy z úbytku klasických fotografů. Věří však, že přijde doba, kdy bude umění vyvolat fotografii v temné komoře pro spoustu lidí opět lákavou a zajímavou činností.

Ačkoli legendární Zbyněk Illek na post ředitele rezignoval, ze „své“ galerie neodchází. Bude se snažit pomáhat nové nástupkyni v rozjezdu. „Za těch čtyřicet let se tu nashromáždilo ohromné množství věcí. Máme velký archiv, spoustu techniky a to všechno si musíme předat. To je první úkol, který mě čeká,“ naznačil s tím, že galerii dá k dispozici i své adresáře s kontakty do celého světa. „I když i ona sama jich má z doby svých studií fotografie spoustu,“ dodal.

Zakladatel chebské Galerie 4 dostal prestižní fotografickou cenu

Připomněl, že za dobu existence G4 se podařilo uspořádat na sedm stovek výstav nejen v prostorách v Chebu, ale po celé České republice i v zahraničí. K nejúspěšnějším patřily podle něj první výstava Charty, projekt Děti z ulice či workshopy s francouzskými fotografy v Bretani.

„Dětem, které vyrůstaly na ulici, jsme prostřednictvím streetworkerů rozdali jednorázové fotoaparáty. Z toho, co nafotily, pak vznikla výstava na chebské radnici. Tehdy to byl velmi zajímavý a potřebný projekt. Společný workshop s francouzskými fotografy zase odstartoval plodnou spolupráci. Stále se stýkáme a pořádáme společné akce, ať už v Bretani, či u nás,“ uzavřel Illek.

„Věřím, že přijde doba, kdy umění vyvolat fotografii v temné komoře bude zase pro spoustu lidí lákavá činnost.“ Alice Šmídová, nová ředitelka galerie G4

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Náhrady za škody způsobené chráněnými zvířaty na Vysočině byly loni 5,1 mil.Kč

ilustrační snímek

Na Vysočině dostali vloni hospodáři za škody způsobené zvláště chráněnými zvířaty 5,1 milionu korun. V porovnání s rokem 2024 částka stoupla skoro o šest...

3. února 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Plzeňský kraj jedná se Sušicí o koupi jejího renesančního domu na náměstí

ilustrační snímek

Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město...

3. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Český curling na OH 2026: Zelingrová s Chabičovským chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

3. února 2026  18:15

Masarykova univerzita otevře 12 nových programů, zejména magisterských

ilustrační snímek

Dvanáct nových programů a několik nových specializací otevře s novým akademickým rokem Masarykova univerzita v Brně. Programy napříč fakultami se věnují...

3. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mužské i ženské role románu Austenové odehraje v Liberci šest hereček

MuĹľskĂ© i ĹľenskĂ© role romĂˇnu AustenovĂ© odehraje v Liberci Ĺˇest hereÄŤek

Nezvyklou adaptaci románu Pýcha a předsudek od Jane Austenové z roku 1813 chystá divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Divadelní romantickou komedii odehraje šest...

3. února 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun

ilustrační snímek

Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré objekty dělníci zbourali a v areálu přibyly i nové pavilony....

3. února 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení

ilustrační snímek

V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s probírkami porostů v rekreační oblasti Boleveckých rybníků...

3. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:22

Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči

ilustrační snímek

Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line tlumočení do znakové řeči, uvedly dnes mluvčí krajských...

3. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Cítím obrovskou vděčnost. Osmnáctiletá zpěvačka Thera říká, že žije svůj sen

Thera, vlastním jménem Kristýna

Teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera stojí na prahu zásadního kariérního posunu. Po úspěšné zkušenosti z evropského turné se švédskou zpěvačkou Loreen se nyní představuje po boku světové popové a...

3. února 2026  17:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Reklamaci osvětlení stadionu firma Pardubicím neuznala, radnice zvažuje žalobu

Fotbalový stadion Arnošta Košťála v Pardubicích

Město Pardubice nevylučuje soudní spor se společností Porr, která modernizovala fotbalový stadion. Reklamovalo u ní světla, protože při zápasech oslňují okolí. Firma to napravit nechce, protože...

3. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.