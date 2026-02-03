Střídání v čele chebské G4. Otěže galerie od pondělka pevně třímá žena

Jak uvedla, ke galerii má velmi silný osobní vztah – dlouhodobě s ní spolupracuje a je také zakládající členkou a koordinátorkou fotografického spolku Paličatí. Jako ředitelka plánuje mimo jiné obnovit tradiční Chebské dvorky, výstavní a kulturní akci pod širým nebem.
„Mým cílem bude udržet kvalitu galerie na stávající úrovni. Budu pokračovat v nastavené linii, která je podle mého názoru skvělá. To znamená, že i organizace práce bude podobná – tedy pětkrát do roka výstava a k tomu workshopy. Protože mám pedagogické vzdělání, chtěla bych víc prostoru věnovat edukačním aktivitám,“ uvedla vystudovaná učitelka a absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Alice Šmídová.
|
Atmosféra doby i její absurdity. Fotograf nabízí pohled na poslední půlstoletí
Připustila, že v souvislosti s rozmachem digitálních technologií má obavy z úbytku klasických fotografů. Věří však, že přijde doba, kdy bude umění vyvolat fotografii v temné komoře pro spoustu lidí opět lákavou a zajímavou činností.
Ačkoli legendární Zbyněk Illek na post ředitele rezignoval, ze „své“ galerie neodchází. Bude se snažit pomáhat nové nástupkyni v rozjezdu. „Za těch čtyřicet let se tu nashromáždilo ohromné množství věcí. Máme velký archiv, spoustu techniky a to všechno si musíme předat. To je první úkol, který mě čeká,“ naznačil s tím, že galerii dá k dispozici i své adresáře s kontakty do celého světa. „I když i ona sama jich má z doby svých studií fotografie spoustu,“ dodal.
|
Zakladatel chebské Galerie 4 dostal prestižní fotografickou cenu
Připomněl, že za dobu existence G4 se podařilo uspořádat na sedm stovek výstav nejen v prostorách v Chebu, ale po celé České republice i v zahraničí. K nejúspěšnějším patřily podle něj první výstava Charty, projekt Děti z ulice či workshopy s francouzskými fotografy v Bretani.
„Dětem, které vyrůstaly na ulici, jsme prostřednictvím streetworkerů rozdali jednorázové fotoaparáty. Z toho, co nafotily, pak vznikla výstava na chebské radnici. Tehdy to byl velmi zajímavý a potřebný projekt. Společný workshop s francouzskými fotografy zase odstartoval plodnou spolupráci. Stále se stýkáme a pořádáme společné akce, ať už v Bretani, či u nás,“ uzavřel Illek.
„Věřím, že přijde doba, kdy umění vyvolat fotografii v temné komoře bude zase pro spoustu lidí lákavá činnost.“ Alice Šmídová, nová ředitelka galerie G4