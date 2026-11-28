Státní „péče“ se propsala do stavu zámečku, který postupně přišel o střechu a všechny dřevěné podlahy a stropy. Zůstalo jen obvodové zdivo a stařičká Černá věž. Nejzachovalejší je kostel sv. Trojice, který podobně jako ve filmu Černí baroni také sloužil vojákům. Ale i ten nese stopy dřívější péče a rabování.
První snahy o záchranu se objevily v roce 2007, teprve dnes se však lokalita znovu probouzí k životu. Z bývalé vojenské roty vzniká apartmánový hotel, zámek už brzy přivítá ve svých zdech první návštěvníky.
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Poutní místo má zpět unikátní obrazy, malíř je restauroval půl roku
„Areál zámku, do něhož patří i objekty bývalé roty na protější straně kopce, vlastníme asi tři roky. A spolu s Tomášem Lindou jsme si řekli, že by neměly zaniknout, protože sem patří. Ze starých vojenských brownfieldů stavíme apartmánový hotel s 80 lůžky,“ přibližuje plány Aleš Rolník ze společnosti Správa nemovitostí Cheb, která za projektem stojí.
Hotový bude příští rok. Na zámku plánují vytvořit prohlídkovou trasu s menší výstavou. „Část věnujeme rodině Hartových, která odsud pochází. Přestože po válce museli z Hrozňatova odejít, byl to právě Anton Hart a jeho blízcí, kdo má lví podíl na tom, že se zdevastované poutní místo Maria Loreto podařilo zachránit,“ doplňuje Rolník.
Zamýšlená prohlídková trasa povede přes kostel přes spojovací krček do přízemí zámku a následně do staré věže, odkud se budou moci návštěvníci kochat vyhlídkou do kraje. Zatím však věži schody chybějí a ty původní, dřevěné, už vzaly zasvé.
„Plánujeme hrad otevřít, jakmile věž dostane schodiště, i když nebude vše hotové. Otevřeme trasu v takzvaném surovém stavu, aby lidé viděli, jak to uvnitř vypadá a jak se kostel i zámek postupně přetvářejí. Inspirujeme se pražským kostelem sv. Anny – Pražská křižovatka, z něhož se podařilo vytvořit komunitní centrum. Lidé tu vidí šrámy, které na kostele čas zanechal. To je něco, kam chceme směřovat i zdejší stavbu,“ zamýšlí se Rolník a ukazuje okenní vitráže, které se už podařilo zrestaurovat.
V kontrastu s oprýskanými zdmi září barvami. Na některých jsou sakrální motivy, nechybí jména dárců a datace. Většina pochází z roku 1917. „Kostelní zdi zdobily fresky, podobné, jaké se dochovaly na stropě, kde je na jednom místě shora prošlápl některý z hledačů pokladů. Dnes je kryje výmalba. Je smutné, že zničit interiéry v tomto případě znamenalo jen vzít štětku a vápno. Ale boží mlýny melou,“ směje se Rolník a ukazuje, jak lehce se dá z původní fresky odloupnout novodobá vrstva malby.
Na zemi jsou plochými kameny dlážděná místa pro lavice věřících, vyznačený je i prostor, kde stával oltář. Na kůru nechybí varhany, nebo spíš to, co z nich zbylo.
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Část křížové cesty k areálu Maria Loreto čeká obnova, levné to ale nebude
„Nejvíc historie na člověka dýchne v kostele. Devastace zámku byla tak výrazná, že z něj zbyly prakticky jen obvodové zdi. Ve sklepích jsou široké až tři metry, v patře metr. Původní zdivo dnes spojují železné traverzy a vrstvy betonu, proto to tady vypadá jako hrubá stavba běžného domu. Lidé, kteří sem přijdou, jsou často zklamaní. Čekají historické stavební prvky, jenže v 90. letech byla devastace rychlá. Poté, co zmizela střecha, dřevěné podlahy shnily a propadly se. Interiéry se nezachovaly,“ dodává Aleš Rolník.
S výjimkou krátké epizody v roce 1968, kdy se otevřel veřejnosti jako pobočka Chebské galerie, zámek po většinu času chátral. Na počátku devadesátých let 20. století prošel neúspěšnou privatizací, rekonstrukce začala až po roce 2007.
Památka několikrát měnila majitele, vlastnila ji například společnost ElitProfit nebo podnikatel z USA. Aktuálně patří do majetku společnosti Správa nemovitostí Cheb.