Hradní centrum znovu objevuje zapomenuté příběhy a skoro zaniklá řemesla

Jitka Dolanská
  9:22
Poslední den v roce se na hradě Loket otevírá pro veřejnost kulturní a kreativní centrum. Zaměřené je na tradiční řemesla Loketska. Představuje výrobu a dekorování porcelánu, modrotiskové raznice, bohatě zdobené šátky ke krojům, filigránové vzory loketského šperku. Nechybí ani formy na tvarování perníku.
Hrad Loket

Hrad Loket | foto: Lukáš Kuběna, MF DNES

Jana Těžká, ředitelka loketského hradu
Předměty, které budou k vidění v centru, jsou zatím ve sbírkách hradu.
Formy na perník z hruškového dřeva a modrotiskové matrice
Město Loket
7 fotografií

Cílem je znovu objevit příběhy, symboly a motivy tradičních, téměř zapomenutých řemesel. A také posílit identitu regionu a hrdost na jeho kulturní dědictví.

„Uprostřed historických zdí hradu řemesla ožívají, propojují se s moderními postupy a otevírají prostor pro kreativní rozvoj jednotlivců i celých komunit. Vytváří se tak kombinace kulturní památky a živé tvorby, podporuje kreativní myšlení prostřednictvím vzdělávání pro děti a školy, ale i dospělé. Centrum chce poskytovat atmosféru pro experimentování, nové nápady a umělecké inovace,“ přiblížila kastelánka hradu Jana Těžká.

Archeologové našli předchůdce dnešního hradu v Lokti. Objev je nadchl

Upřesnila, že novinka primárně cílí na rodiny, nadšence pro řemesla, návrháře, kreativce, turisty, ale i místní obyvatele. Poskytne také prostor pro setkávání, sdílení a spolupráci mezi generacemi.

Zdejší kreativní dílny nabídnou návštěvníkům hned několik možností, jak se vrátit v čase a odnést si z hradu na památku vlastnoručně vyrobený suvenýr inspirovaný uměním předků. Po prohlídce expozic, které představují několik tisíc sbírkových předmětů především z porcelánu, centrum každému nabídne šanci vyzkoušet vlastní kreativitu při dekorování porcelánových výrobků či sestavení repliky loketského šperku s granáty a filigránem.

Jana Těžká, ředitelka loketského hradu
Předměty, které budou k vidění v centru, jsou zatím ve sbírkách hradu.
Formy na perník z hruškového dřeva a modrotiskové matrice
Město Loket
7 fotografií

Vyzkoušet je možné zjednodušenou formu modrotisku, batiku či malbu na hedvábí a v perníkové sekci si v replikách jedinečných perníkových forem vytvořit ze samotvrdnoucí hmoty brože či jiné dekorační předměty.

„Ještě před otevřením centra jsme si ověřili, že využívat nápady z dob minulých je správná cesta. To když malířka Lenka Sárová Malíská použila otisk jedné textilní raznice, kterou objevila v našich sbírkách, a přenesla jej na porcelán. Nechala se inspirovat vzorem, který naši předci nanášeli na látku, ale využila jej jinak. A to je přesně účel kreativních center,“ doplnila kastelánka.

Výtvarnice otiskla na porcelán historii regionu, inspiraci našla na hradě

Kreativní kulturní centrum hradu Loket bude otevřeno denně podle otevírací doby hradu. Návštěvníkům bude přístupné prostřednictvím samostatné individuální prohlídky, při které mohou načerpat inspiraci z vystavených předmětů a strávit v centru libovolně dlouhou dobu. Zájemci o vyzkoušení řemesel mohou do centra do workshopových dílen dorazit denně od 13 do 16 hodin nebo na základě předchozí objednávky.

Celkové náklady na vznik centra se vyšplhaly na 50 milionů korun. Projekt podpořil 32 miliony Národní plán obnovy Ministerstva kultury ČR. Vlastník hradu, město Loket, uvolnilo na stavební práce bezmála 10 milionů korun. Zbylou částku uhradil Hrad Loket ze svého rozpočtu.

27. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Sedmiletého chlapce v Ostravě poranila petarda, záchranáři vyzývají k opatrnosti

ilustrační snímek

Sedmiletého chlapce v Ostravě v úterý poranila zábavní pyrotechnika. Petarda mu způsobila poranění v obličeji. Záchranáři před podobnými případy varují, při...

31. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Na jihomoravských sjezdovkách už se lyžuje, zájem je díky počasí velký

Na jihomoravskĂ˝ch sjezdovkĂˇch uĹľ se lyĹľuje, zĂˇjem je dĂ­ky poÄŤasĂ­ velkĂ˝

Díky chladnějšímu počasí mohli správci sjezdovek na jižní Moravě zasněžovat a zájem lyžařů je díky příznivému počasí vysoký. ČTK to řekli provozovatelé...

31. prosince 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Silvestrovské i novoroční lyžování je v Ústeckém kraji možné na několika svazích

ilustrační snímek

Několik skiareálů v Ústeckém kraji je v provozu dnes i na Nový rok. V Telnici na Ústecku je zatím otevřený pouze dětský vlek, dnes od 14:00 tam bude karneval....

31. prosince 2025  9:36,  aktualizováno  9:36

V Rakovníku vykolejil vlak při posunování. Provoz je dočasně zastaven

Při vjezdu do stanice v Neratovicích vykolejil osobní vlak. (2. listopadu 2025)

V Rakovníku ve středu dopoledne vykolejil vlak při posouvání. Provoz je v úseku Rakovník – Rakovník západ zastaven, událost se obešla bez zranění. Podle webu Českých drah (ČD) potrvá omezení do...

31. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině se díky technickému sněhu lyžuje na devíti sjezdovkách

ilustrační snímek

Na Vysočině se v současnosti díky technickému sněhu lyžuje na devíti sjezdovkách. Na otevření se připravují i další areály, zjistila ČTK od provozovatelů...

31. prosince 2025  9:30,  aktualizováno  9:30

Na Teplicku u běžeckých stop by mohlo vzniknout zázemí s garáží na rolbu

ilustrační snímek

Spolek Krušnohorsko z Nového Města u Moldavy na Teplicku, který se zaměřuje na péči o běžecké stopy, plánuje stavbu multifunkčního zázemí s garáží pro rolbu....

31. prosince 2025  9:19,  aktualizováno  9:19

Silvestrovský chaos hraje do karet zlodějům. Jak ochránit byt a dům před vloupáním?

Zámek ze série Tech

Hluk, ohňostroje, večírky a plné ulice lidí. Zatímco většina z nás slaví příchod nového roku, zloději zůstávají ve střehu. Silvestrovská noc i poslední dny roku patří dlouhodobě k nejrizikovějším...

31. prosince 2025

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi...

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení...

31. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Sněhové podmínky se v Jeseníkách zlepšují, otevírají se další sjezdovky

ilustrační snímek

S návratem zimního počasí se v Jeseníkách výrazně zlepšily sněhové podmínky. Provozovatelé středisek mohli s poklesem teplot znovu začít zasněžovat svahy,...

31. prosince 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Sedmiletého chlapce v Ostravě zranila odpálená petarda, skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Moravskoslezští záchranáři mají za sebou první výjezdy k úrazům, které v rámci oslav Nového roku způsobuje neodborná manipulace s pyrotechnikou. V Ostravě zasahovali u teprve sedmiletého chlapce,...

31. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Výroky 2025: Bez smaženého sýru restaurace být nemůže. Ten Češi naprosto milují

Smažený sýr je stálicí tuzemských restaurací. (11. října 2023)

MF DNES vybrala nejzajímavější nebo nejvtipnější výroky vztahující se k dění ve Zlínském kraji v právě končícím roce 2025. Pronesli je v různých situacích a rozhovorech politici, podnikatelé,...

31. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Uherskohradišťsku hořel v noci rodinný dům, škoda je dva miliony korun

ilustrační snímek

Požár rodinného domu v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku zaměstnal v noci na dnešek čtyři jednotky hasičů. Nikdo při něm neutrpěl zranění, způsobil však...

31. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.