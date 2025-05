Začalo to stavbou májky, teď je velichovská hospůdka Mekkou příznivců hudby

Jan Bitman se rád pochlubí hudebními hvězdami, které našly cestu do Velichova. | foto: Jan Havelka

Provozovatel a muzikant Jan Bitman přichystal pestrý program i na letošní sezonu a jak zmínil, účinkující se sem velmi rádi vracejí. „Důležité je se stále vyvíjet a neusnout na vavřínech,“ zdůraznil organizátor.

Váš program každoročně nabízí spoustu akcí a koncertů. Jaké byly začátky?

Jsem velichovským rodákem, do místní hospody chodil můj táta i děda. Táta také hrál v místní kapele Tempo, která vystupovala na nejrůznějších plesech, čajích, zábavách. Už od dětství jsem se tedy pohyboval v muzikantském prostředí. Když jsem hospodu před jednadvaceti lety začal provozovat, od začátku jsem počítal i s jejím kulturním využitím. Ostatně v sále hospody se konaly nejrůznější akce i za mého mládí a dětství. Pokračuji tedy v rodinné tradici, protože jsme s místní kulturou byli vždy spojeni.

Kterými akcemi jste začínali?

Úplně první byla stavba májky (úsměv), další akce následovaly. Už v roce 2004 vystoupila například karlovarská legenda Coda, Robert Křesťan nebo kapela Brutus. Jako nadšenci jsme v areálu hostince vybudovali amfiteátr, který nám umožnil pořádat i venkovní akce. Vždy jsme se snažili myslet na široké spektrum diváků. Nezapomínali jsme na dětské dny, pivní pochody nebo country festivaly a zábavy.

Jak na akce reagují místní lidé? Nestěžují si na hluk?

Chtěl bych jim poděkovat, protože jsou z valné většiny našim kulturním aktivitám nakloněni. Zároveň se snažíme dodržovat povolené časy ukončení produkce a vše ladíme také s obecním úřadem.

Často u vás vystupují i mezinárodně známí muzikanti. Můžeme zmínit například bývalé bubeníky legendárních kapel Jethro Tull nebo Status Quo. Jak přišel nápad pozvat podobné interprety?

Občas jsem si chtěl udělat radost a pozval kapely, které bych sám rád viděl. Během let přijeli například muzikanti z Anglie, Austrálie, Argentiny, USA nebo Finska. Vznikla i mnohá přátelství a hudebníci se k nám rádi vracejí. Je to pro mě veliká radost a odměna. Snažíme se jim vyjít vstříc a dělat to pokud možno trochu jinak než ostatní.

Není to tedy jen klasický vztah pořadatel a účinkující?

To určitě ne. Jako muzikant znám oba pohledy, což mi usnadňuje jednání s interprety. Naším cílem je, aby se zde účinkující cítili příjemně a rádi jim pomůžeme i nad rámec pořadatelských povinností. Například když u nás vystupovala skupina Blue Boys Kings s bývalým bubeníkem Status Quo Jeffem Richem, rozbila se jim dodávka. Nabídl jsem jim tedy pro zbytek turné zapůjčení vlastní. Byli nadšeni, a když mi ji přijeli vrátit, vzal jsem je na vystoupení kapely Brutus, se kterou hraji. O podobné příběhy není ve Velichově nouze.

Narazil jste při kontaktování muzikantů z ciziny na nedůvěru? Obávali se navštívit tak malou obec, o které mnoho nevěděli?

S nedůvěrou jsem se naštěstí nesetkal. Často platí, že čím je muzikant lepší a známější, tím je skromnější, přátelštější, a pokornější. O tom mě přesvědčil například legendární trumpetista Laco Deczi. Vždy se chová přátelsky, vstřícně. Kolikrát se stává, že muzikanti přilétnout například z Anglie pouze kvůli koncertu ve Velichově. Nemají ani žádné další vystoupení v okolí, ale prostě si tady chtějí zahrát.

Nabitý program máte i letos. Co jste pro návštěvníky přichystali?

Je toho opravdu hodně, nejjednodušší je sledovat naše webové stránky nebo Facebook. Určitě bych rád pozval například na vystoupení kapely Mňága a Žďorp, která zahraje 24. května. Znovu přijede také Laco Deczi, který vystoupí 7. června. Atraktivní bude rozhodně i vystoupení anglického Suzi Quatro Tribute, které máme v plánu 21. června.

Fanoušci nepřijdou ani o tradiční koncert kapely Brutus, který se koná 12. července. V srpnu si pak Velichov vybrala k oslavám výročí známá karlovarská kapela Kozatay, kterou přivítáme 22. a 23. srpna. Hned o týden později se k nám vrátí partička Poletíme?. Na podzim se pak chystáme na další vystoupení zmíněných Blues Boy Kings z Anglie nebo Stevea Big Mana Claytona z USA. Je toho ale mnohem více.

Pořadatelé kulturních akcí si často stěžují na sníženou návštěvnost a s tím spojenou ekonomickou nejistotu. Je to i váš případ?

Doba není lehká. Máme ale výhodu, že disponujeme vlastní zvukovou a světelnou aparaturou, díky provozu hostince můžeme nabídnout umělcům ubytování i občerstvení. Nemusíme technické věci a služby objednávat u jiných dodavatelů, což snižuje náklady na pořádání akcí.

Zároveň jsme ve stálém provozu, pracujeme například na rozvoji nabídky wellness pobytů, fungujeme i jako restaurace a penzion. Nejsme tedy závislí pouze na návštěvnících koncertů. Mám i další podnikatelské a pracovní aktivity mimo jiné v oblasti autodopravy. Hostinec tedy není jediným zdrojem příjmů, ale taková srdcovka.

Zmiňoval jste, že provoz hostince a pořádání kulturních akcí bylo takové navázání na rodinnou tradici. Máte i vy nějakého nástupce?

Na provozu se podílí celá rodina. V poslední době hodně povinností převzala moje dcera, která je velice šikovná a přináší spoustu fajn nápadů. Proto věřím, že tradice bude zachována.

Zbývá vám při všech aktivitách čas i na hraní v kapelách?

Naštěstí ano. Účinkuji mimo jiné v legendární rakovnické bigbítové kapele Brutus, která zde pravidelně vystupovala a členové mě oslovili, zda bych s nimi nechtěl i hrát. Tato skvělá spolupráce trvá už řadu let. Dále působím ve skupině Tsunami a také Kalandr Revivalu, který připomíná nadčasovou tvorbu Petra Kalandry. Někdy bych si přál, aby měl den více hodin, ale na druhou stranu není čas se nudit.