Znovu pod otevřeným nebem. Do letního kina se vrací promítání filmů

Petr Kozohorský
  15:12aktualizováno  15:12
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Zatím do 31. července, respektive 1. srpna, bude v areálu karlovarského letního kina živo i po setmění. Vzhledem k nutnosti začínat promítání až se západem slunce schválili radní posunutí doby nočního klidu na půlnoc. Koneční rozhodnutí je na zastupitelích, kteří se sejdou v polovině června.
Karlovarské letní kino se má podle záměru spolku Letňák žije stát nejen stánkem...

Karlovarské letní kino se má podle záměru spolku Letňák žije stát nejen stánkem kultury. | foto: Josef Šorfa, MF DNES

Letní kino v Karlových Varech dříve pojmulo až 3 500 diváků.
John Travolta na večerní projekci filmu Pomáda v letním kině (28. června 2013)
Herečka Uma Thurman v roce 2017 uvedla v letním kině v Karlových Varech film...
V roce 2015 tleskaly v letním kině v Karlových Varech tisíce diváků Richardu...
10 fotografií

„Spolek Letňák žije žádal o posunutí nočního klidu na přibližně 20 termínů od 13. června. Zastupitelstvo, které o tom bude rozhodovat, se ale sejde až 16. června,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Radní proto předběžně schválili pět z požadovaných termínů s tím, že poslední akce, Dance Party, se uskuteční 1. srpna. „Podmínkou je souhlasné stanovisko okolních hotelů, tedy Poštovního dvora a Richmondu,“ upozornila primátorka.

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„Dohodu s Poštovním dvorem beru jako hotovou věc,“ řekl za spolek Letňák žije Petr Ajšman. Dobrozdání od Richmondu je podle něj jen otázkou času.

Letní promítání pod širým nebem berou podle Ajšmana členové spolku jako zkoušku zájmu veřejnosti. „Máme půjčený digitální projektor,“ naznačil.

Letní kino v Karlových Varech dříve pojmulo až 3 500 diváků.
John Travolta na večerní projekci filmu Pomáda v letním kině (28. června 2013)
Herečka Uma Thurman v roce 2017 uvedla v letním kině v Karlových Varech film Kill Bill.
V roce 2015 tleskaly v letním kině v Karlových Varech tisíce diváků Richardu Gerovi, který s nimi sledoval legendární Pretty Woman.
10 fotografií

Areál letního kina by však podle něj neměl sloužit jen jako místo kultury. „Chceme lidem nabídnout více. Nyní dokončujeme bistro, bude tady půjčovna kol i koloběžek,“ řekl Petr Ajšman.

Město se podle primátorky Pfeffer Ferklové finančně podílelo na opravě plochy před letním kinem a společně s vodaři pak na opravě dešťové kanalizace. „To, co se děje uvnitř areálu, je ale výhradně na spolku,“ řekla primátorka.

Město letní kino zapůjčilo na dobu neurčitou. „Je ale taxativně dané, za jakých podmínek může město od smlouvy odstoupit,“ upozornila primátorka.

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