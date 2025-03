Princezna, Karel May i Hitler. Známé návštěvníky Sokolova připomíná nová kniha

Ačkoli se oba autoři v šesti společných knihách dosud věnovali převážně architektuře, novou publikací zabrousili i do poněkud jiných vod. Na více než stovce stránek zmapovali slavné návštěvníky hornického města od 17. století do současnosti.

„Jsou to takové návštěvy, které ve své době hýbaly městem. Samozřejmě nejsou všechny, to by ta kniha vypadala jinak. Je to takový náš výběr,“ směje se jeden z autorů Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov.

„Ono se totiž o některých těch návštěvách moc neví. Hlavně o těch nejstarších. Například, že na sokolovském zámku přespával budoucí Zimní král Fridrich Falcký. A že rod Nosticů, který zde sídlil, měl osobní kontakty v nejvyšších kruzích. Díky tomu Sokolov přivítal například korunní princeznu Štěpánku Belgickou, která si sem odskočila z Františkových Lázní, kde byla na léčení. Nebo posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Ten v době 1. světové války městem projížděl, když se chtěl na vlastní oči přesvědčit o bídě v Krušných horách,“ popisuje Michael Rund.

Kniha zmiňuje také buditele Josefa Dobrovského či Františka Martina Pelcla, kteří pro rodinu Nosticů pracovali. Ve městě se ale zastavili také například J. W. Goethe, Karel May či T. G. Masaryk.

Sugestivní záběry zde v roce 1945 natočil americký voják a pozdější známý režisér Samuel Fuller, který zde byl na návštěvě i v roce 1987. Autoři nevynechali ani návštěvy nechvalně proslulé.

„Například příjezd Adolfa Hitlera v říjnu 1938. Ten samý den bylo Masarykovo náměstí v Sokolově přejmenováno na Náměstí Adolfa Hitlera, což vydrželo do května 1945. A samozřejmě se věnujeme i další nechtěné návštěvě, koloně sovětských tanků v srpnu 1968. Kniha připomíná i návštěvu čínského volejbalového mužstva v roce 1950, což je zajímavost, která v naší rodině hodně rezonuje. V týmu, který se tehdy Číňanům postavil, byl i náš dědeček,“ podotýká autor s tím, že publikace zaznamenává i jedinou návštěvu nového prezidenta Václava Havla v Sokolově, a to v roce 1990.

„Součástí je výčet politiků, sportovců, umělců a dalších návštěv Sokolova. Může se samozřejmě stát, že v seznamu čtenář svého favorita nenajde. Ale i na to jsme mysleli. Pokud nás někdo osloví a doporučí člověka, který by ve výčtu neměl chybět, můžeme se podnětu věnovat ve druhém vydání,“ ujišťuje Rund.

Text doprovází řada fotografií, z nichž některé ještě nebyly publikovány. V knize je možné najít i kresby nejrůznějších osobností, které k vydání připravil letos osmdesátiletý spoluautor Jan Rund.

Knihu Stopy v Sokolově - Přehled návštěv a seznam osobností města vydává tiskárna Azus ve spolupráci s Muzeem Sokolov. Slavnostní křest se spolu s přednáškou o zajímavostech, které se v publikaci objevují, uskuteční v zimní zahradě sokolovského zámku ve čtvrtek 27. března v 17 hodin.