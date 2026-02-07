„Byl to výjimečný člověk. I když v Chebu prožil jen posledních čtrnáct let svého života, zanechal tady nesmazatelnou stopu. Pro nás to byl Gusta,“ řekl o něm před lety nadšený loutkář Václav Soukup, který měl to štěstí, že Augustina Noska osobně znal. A naučil se od něj, jak špalku dřeva vdechnout život.
Nosek žil s rodinou svého syna, učitele, v Dlouhé ulici. Na domě, ve kterém pobýval, je dnes pamětní deska s bustou loutkáře. Jejím autorem je významný sochař Milan Vácha. Jen pár kroků odsud bývalo loutkové divadlo. V prostoru, který dnes Chebané znají jako Myšárnu, působil i Nosek.
|
Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek
Jako pocta duchovnímu otci rozpustilého Spejblova synka vznikla před několika lety pod Chebským hradem Hurvínkova lavička. Autorem je slovenský umělec Miroslav Žáčok. Navrhl dva kamenné půlkruhy proti sobě a do jejich středu umístil jako stolek kamenný válec. Na něm stojí bronzová socha Hurvínka. Toho tvořil asi devět měsíců.
„Hurvínek je odlitý v Bratislavě, pískovec pochází z jižních Čech. Původně to měla být žula, ale přišla válka na Ukrajině, všechno podražilo, takže jsme nakonec zvolili jiný materiál,“ vysvětlil autor nápadu, řezbář Igor Kukučka. Chtěl tak připomenout, že legendární rošťák a Cheb patří k sobě.
Za celý život Nosek vytvořil pro loutkové divadlo na 650 loutek. Vedle Hurvínka, který je specifický tím, že umí obrátit oči v sloup a zpochybnit tak řeč svého taťky Spejbla, to byl například Piškot, Čaplín, hmyzí kapela či kobyla Derby. Jeho loutky nesou specifický rukopis a jsou lehce čitelné. Řada jeho děl dnes patří do sbírek Muzea Cheb.
Je mezi nimi i druhá kopie Spejbla a Hurvínka. A právě Muzeum Cheb se na Hurvínkovy kulatiny pečlivě chystá. Připravuje jubilejní výstavu a další doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Při té příležitosti muzejníci vyzývají Chebany, aby zapátrali v komorách, ve sklepích a na půdách a pomohli objevit vše, co se vztahuje k Hurvínkovi.
Tedy loutky, figurky, plakáty, knihy, gramodesky, hračky, suvenýry a další předměty s „hurvínkovskou“ tematikou. Ty nejzajímavější nálezy se mohou stát součástí připravované výstavy, věnované stoletému nezbedovi.