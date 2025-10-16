Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Jitka Dolanská
  10:02
Hned dvě premiéry pohádkové komedie A žili šťastně až do smrti připravuje na pátek 17. a sobotu 18. října Západočeské divadlo v Chebu. Originální hříčku, která odkryje osudy pohádkových postav poté, co zazvonil zvonec, napsal dramaturg libereckého Naivního divadla Vít Peřina částečně přímo pro chebský soubor.
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru...

Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru v chebském divadle. | foto: Michal Mráka

Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru...
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru...
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru...
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru...
5 fotografií

Půjde tak o světovou premiéru zcela nového textu. Originální komedie je plná ironie a černého humoru, zazní také několik peprných vulgarismů, divadlo ji proto doporučuje divákům od 14 let.

Autor si pohrává s představou, co se asi tak mohlo dít po skončení notoricky známých pohádek. Diváci budou sledovat bujarý večírek, na který deset let po své svatbě pozvali Zlatovláska s Jiříkem Sněhurku a jejího Prince.

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Podívají se do chalupy, kde žije samotářským životem Jan, dříve známý jako Jeníček z pohádky O perníkové chaloupce, a uvidí, jak se jeho život změní po návštěvě sestry Marie s kamarádkou Karkulkou. Setkají se s mluvícím Jelenem se zlatými parohy, který stále dokola zachraňuje svého neposlušného svěřence.

Zábavný crossover pěti pohádek umístil režisér Zdeněk Bartoš do komorního prostoru studia d, které se pro tuto příležitost promění v obří pimprlové divadlo.

Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru v chebském divadle.
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru v chebském divadle.
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru v chebském divadle.
Peprná pohádková hra A žili šťastně až do smrti má v pátek a v sobotu premiéru v chebském divadle.
5 fotografií

„Možná leckdo má ještě na půdě po dědečkovi klasické loutkové divadýlko, takové to marionetové, s několika základními malovanými kulisami. Honza Brejcha je zkušený a vášnivý loutkář a jako takový chce mít marionety co největší. Takže je rovnou představují živí herci. A divák vlastně uvidí, co se v takovém zaprášeném pimprlovém divadýlku děje, když se nikdo nedívá. Když mají pohádkové postavičky ‚padla‘,“ řekl k výtvarné koncepci Jana Brejchy režisér Bartoš.

Představitel muzikálové Tootsie se převléká tolikrát, že to ani nepočítá

Ve hře se představí Magdaléna Hniličková, Pavla Janiššová, Vivien Machková, Tereza Švecová, Samuel Gonda, Pavel Richta, Jindřich Skopec a Jan Šťava. Jak uvedla dramaturgyně Martina Pokorná, obě premiéry jsou už vyprodány. Nejbližší reprízy se hrají v pátek 17. října od 19 hodin, v úterý 21. října od 17 hodin a ve středu 22. října od 19 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

„Osoba blízká“ řidiči při jízdě na červenou nepomůže, hlídky budou v centru dál

Vynalézaví motoristé, kteří dnes neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna a vymlouvají se, že o nutnosti povolenky nevědí, nejspíš budou mít snahu se vyhýbat postihům. A to především trestným...

16. října 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Mamocentrum EUC v České Lípě se z nemocnice přesune do bývalé úřadovny v centru

Mamocentrum zdravotnické skupiny EUC v České Lípě se z pronajatých prostor v českolipské krajské nemocnici přesune do bývalé úřadovny v centru města. Nemocnice...

16. října 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Bohumín upravil dva přechody v centru města, budou bezpečnější pro chodce

Bohumín na Karvinsku dokončil úpravu dvou přechodů pro chodce v Bezručově ulici. Bezpečnější přechody jsou u tamní základní školy a poblíž bývalého kulturního...

16. října 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Na Blanensku ráno shořel velkokapacitní seník, škody budou v milionech

V místní části Třebětín v Letovicích na Blanensku dnes ráno shořel velkokapacitní seník, škody budou v milionech. Příčina vzniku požáru je v šetření, nikdo se...

16. října 2025  9:46,  aktualizováno  9:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tento dům se nyní po částečné opravě konečně i s domovním znamením zvonu začíná kolemjdoucí ukazovat ve své původní kráse, kdy zbývá jen zvýraznění zvonu na nároží.

vydáno 16. října 2025  11:22

Muž vlezl za bar a ukradl cennou hasičskou helmu, obsluha tomu nedokázala zabránit

Po muži, který v ostravské restauraci před několika týdny ukradl vystavenou historickou hasičskou helmu, pátrají policisté. Zloději v krádeži nedokázalo zabránit ani několik lidí, kteří se mu snažili...

16. října 2025  11:22

V úseku Dejvická - Nemocnice Motol nejezdí čerstvě metro A, zásah složek IZS, v úseku Dejvická - Nádraží Veleslavín jezdí linky 20, 26, v úseku Nádraží Veleslavín - Nemocnice Motol jezdí xA, v úseku...

vydáno 16. října 2025  11:21

Policie obvinila dvojici z šíření drog na Jihlavsku, hrozí jí až pětileté vězení

Kriminalisté obvinili muže a ženu z distribuce pervitinu na Jihlavsku. Při domovní prohlídce u nich policie zajistila drogy a předměty k jejich výrobě. V...

16. října 2025  9:43,  aktualizováno  9:43

Mladoboleslavské divadlo uvede premiéru komedie Holky z kalendáře

První premiérou sezony Městského divadla Mladá Boleslav bude komedie Holky z kalendáře. Hra britského scenáristy a dramatika Tima Firtha bude v Česku uvedená...

16. října 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Na Šutce se potopí desítky týmů. Praha hostí mezinárodní turnaj v podvodním hokeji

Pražský areál Šutka se o víkendu promění v dějiště netradiční sportovní události. V sobotu 18. října se zde uskuteční 6. ročník mezinárodního turnaje Pragadise cup v podvodním hokeji, který letos...

16. října 2025  11:12

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje nejméně...

16. října 2025  11:12

Opět stojí skoro celá trasa metra A. Do tunelu vběhlo štěně vlčáka

Provoz linky metra v úseku Náměstí Míru - Dejvická - Nemocnice Motol je pozastaven. Mluvčí policie Jan Daněk na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že se v tunelu nachází pes. Nyní se čeká na odchyt...

16. října 2025  9:42,  aktualizováno  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.