Půjde tak o světovou premiéru zcela nového textu. Originální komedie je plná ironie a černého humoru, zazní také několik peprných vulgarismů, divadlo ji proto doporučuje divákům od 14 let.
Autor si pohrává s představou, co se asi tak mohlo dít po skončení notoricky známých pohádek. Diváci budou sledovat bujarý večírek, na který deset let po své svatbě pozvali Zlatovláska s Jiříkem Sněhurku a jejího Prince.
|
Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask
Podívají se do chalupy, kde žije samotářským životem Jan, dříve známý jako Jeníček z pohádky O perníkové chaloupce, a uvidí, jak se jeho život změní po návštěvě sestry Marie s kamarádkou Karkulkou. Setkají se s mluvícím Jelenem se zlatými parohy, který stále dokola zachraňuje svého neposlušného svěřence.
Zábavný crossover pěti pohádek umístil režisér Zdeněk Bartoš do komorního prostoru studia d, které se pro tuto příležitost promění v obří pimprlové divadlo.
„Možná leckdo má ještě na půdě po dědečkovi klasické loutkové divadýlko, takové to marionetové, s několika základními malovanými kulisami. Honza Brejcha je zkušený a vášnivý loutkář a jako takový chce mít marionety co největší. Takže je rovnou představují živí herci. A divák vlastně uvidí, co se v takovém zaprášeném pimprlovém divadýlku děje, když se nikdo nedívá. Když mají pohádkové postavičky ‚padla‘,“ řekl k výtvarné koncepci Jana Brejchy režisér Bartoš.
|
Představitel muzikálové Tootsie se převléká tolikrát, že to ani nepočítá
Ve hře se představí Magdaléna Hniličková, Pavla Janiššová, Vivien Machková, Tereza Švecová, Samuel Gonda, Pavel Richta, Jindřich Skopec a Jan Šťava. Jak uvedla dramaturgyně Martina Pokorná, obě premiéry jsou už vyprodány. Nejbližší reprízy se hrají v pátek 17. října od 19 hodin, v úterý 21. října od 17 hodin a ve středu 22. října od 19 hodin.