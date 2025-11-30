Na nábřeží řeky Ohře se objevila lavička s Hurvínkem před dvěma lety. V rámci participativního rozpočtu přišel s nápadem řezbář Igor Kukučka. Chtěl tak vyjádřit poctu Gustavu Noskovi, který je duchovním otcem a tvůrcem Hurvínka a v Chebu dlouhá léta bydlel.
V Chebu pokřtili lavičku s bronzovou sochou Hurvínka, odlili ho v Bratislavě
„A taky připomenout něco z minulosti města. Protože vím, že spoustě Chebanů jméno Gustav Nosek nic neříká, ačkoli si myslí, že historii Chebu dobře znají,“ vysvětlil Igor Kukučka. Nápad mu zrál v hlavě přibližně rok. Jakmile věděl, že s projektem uspěl, začal přemýšlet, koho osloví, aby sošku vytvořil. Autorem se stal nakonec slovenský umělec Miroslav Žáčok, který navrhl vytvořit dvě kamenné lavičky proti sobě a v jejich středu kamenný válec jako stůl.
Na něm stojí bronzová socha Hurvínka. Sochu tvořil asi devět měsíců. „Hurvínek je odlitý v Bratislavě, pískovec pochází z jižních Čech. Původně to měla být žula, ale přišla válka na Ukrajině, všechno podražilo, takže jsme zvolili jiný materiál,“ vysvětlil Kukučka.
Na novou lavičku v sousedství Písečné brány pod Chebským hradem se chodí dívat i prapravnuk řezbáře Noska Jaroslav Čaban.
„Moc se mi to líbí,“ řekl Čaban. Přiznal, že jeho předek jej výrazně ovlivnil. Například tím, že v dětství rád a hodně kreslil. „Malovat mne tehdy učil syn Gustava. Jako vzpomínku na něj si doma předáváme z generace na generaci originální návrhy loutek. Máme i zmenšenou loutku Spejbla, vyřezanou přímo Noskem. Hurvínka už nám, bohužel, někdo ukradl,“ dodal.
18. srpna 2023