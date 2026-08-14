Rozdává světlo všem. V Mariánských Lázních požehnají křišťálové soše Panny Marie

Socha patronky města je vysoká 170 centimetrů a váží kolem 300 kilogramů. Stojí na kamenném šestimetrovém dříku. Leštěný a broušený materiál ve slunečních paprscích propouští světlo a září.
Panna Marie tak symbolicky rozdává světlo všem kolem. Moderní památka vyniká ojedinělou kombinací materiálů a díky tomu představuje unikát v rámci celé České republiky.
Za projektem stojí Spolek Mariánský, který s nápadem na stavbu mariánského sloupu přišel v roce 2019. Na stavbu za necelé tři miliony korun vyhlásil veřejnou sbírku. Výtvarný návrh a model pro křišťálové sklářské dílo vytvořil výtvarník, sklář a sochař Jiří Liška.
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Na kamenné části pracoval kameník Hynek Schejbal. Radou přispěl i Petr Váňa, který stojí za znovuvztyčením sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Potíž však byla sehnat skláře, který by sochu z ušlechtilého materiálu odlil.
Tvorby křišťálové sochy se nakonec zhostil jeden z nejvýznamnějších sklářských ateliérů v Evropě – ateliér Zdeňka Lhotského. Ten je známý například svým sarkofágem pro dánskou královnu Markétu II.
„Hledal jsem dlouho, všichni od toho dávali ruce pryč. Trvalo to, ale našel jsem skutečného mistra,“ zavzpomínal předseda spolku Rostislav Hulena. Vyzdvihl také, že na pořízení sloupu přispívali lidé nejen z Mariánských Lázní. Sbíralo se napříč republikou, ale i v zahraničí.
„To, co jsme potřebovali, tedy necelé tři miliony korun, jsme získali. A opravdu to byla lidová sbírka, peníze přibývaly po stovkách, po tisících. Sami jsme byli překvapeni, jak obyčejní lidé dokázali zareagovat,“ řekl s tím, že spolek chce ve spolupráci s městem a lázněmi, které jsou generálním partnerem projektu, v úpravě okolí sloupu pokračovat.
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„Mohlo by tu vzniknout nějaké pítko, třeba obelisk, z něhož by tekl pramen… evokovalo by to sounáležitost s Mariánskými Lázněmi,“ naznačil Hulena.
Co ale členy spolku mrzí, je fakt, že se slavnostního křtu nedožil spisovatel, mariánskolázeňský patriot a čestný člen spolku Vladimír Páral. Zemřel v den svých 94. narozenin 10. srpna.
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Pro záměr jej získal jeho dlouholetý přítel Václav Šimsa, který rovněž ve Spolku Mariánský působí: „Páral tehdy propůjčil své jméno projektu, který byl teprve v plenkách. To bylo velmi odvážné. On ale věřil, byl tou ideou nadšený a proto celý projekt zaštítil. Pro nás to byl ohromný závazek. Škoda, že v tento slavnostní okamžik s námi nebude. Ale pošleme mu do nebe vzkaz: Mistře, povedlo se!“