Historii rodu Becherů, osudy „porcelánového“ barona Jiřího Haase, lázeňskou minulost obce Prameny a řadu dalších zajímavostí z regionu objevil a zpracoval do knižní podoby amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní. Na svém kontě už má dvě desítky knih, v nichž zajímavým způsobem poodkrývá historii Karlovarského kraje.
Teď je na stopě dalšímu objevu. Týká se předválečného umělce Willyho Russe z Krásna, tvůrce známých chebských kamen, jež jsou perlou národopisné expozice Muzea Cheb. Příklad rané práce umělce, který žil a pracoval v Krásnu poblíž Bečova nad Teplou, našel Luděk Jaša v poměrně vzdáleném regionu, v Moravské Třebové. Jde o městský řadový dům, jehož fasáda a další výzdoba nesou znaky typické pro tvorbu Willyho Russe.
„Jak jsem se k tomu dostal? Byla to náhoda, ostatně jako spousta věcí v životě. Potkal jsem člověka, který o svém domě v Moravské Třebové začal vyprávět. A bylo to zajímavé vyprávění. O tom, že dům má uvnitř kamna s jakousi soškou, která na sobě nese podpis, něco jako Willy Russ. A že sháněl informace, kde se dalo, aby o původci kamen a sošky něco zjistil. Chtěl totiž vědět, co je to za dílo a jaká je jeho hodnota. Poslal mi i fotografie,“ začal své vyprávění Luděk Jaša.
Na fotografiích hned poznal prvky, charakteristické pro díla předválečného umělce. Aby mohl zjistit podrobnosti, rozhodl se, že se na místo vypraví. „Willy Russ toho u nás v regionu vytvořil hodně, je to jeden z největších předválečných umělců Karlovarského kraje. Ve Vídni žil v době, kdy byl velmi mladý a svému umění se teprve učil. Ale že by jel odsud do Moravské Třebové? Musel jsem to vidět na vlastní oči a do Moravské Třebové jsem se hned vydal. Vše jsem nafotil a s majiteli domu jsme se domluvili, že budu pátrat a pokusím se zjistit, zda je autorem skutečně Willy Russ,“ řekl Jaša.
Vedle zajímavé fasády ho ve vstupní hale zaujala krbová kamna s neobyčejnou kameninovou výzdobou. Její součástí je soška, která na zadní straně nese podpis. Do ještě mokré hlíny kdosi vyryl slova: Willy Russ.
„Samotný styl díla i tvar podpisu přesně odpovídá tomu, jaký Willy Russ nechával na svých výtvorech. Fotografie jsem před časem konzultoval s odborníky, a ti potvrdili, že s největší pravděpodobností skutečně jde o dílo Willyho Russe. Pak už mi zbývalo jen vypátrat, jak se krásenský rodák dostal až do Moravské Třebové,“ pokračoval Jaša.
Díky tomu, že Russův životopis je poměrně dobře zdokumentovaný, zjistil, že umělec studoval ve Vídni a nějaký čas zde i tvořil. Některé jeho práce se v Rakousku dodnes zachovaly. Například obklady fasády nájemního domu zvaného Čokoládový dům. Jde o dvacet figurálních reliéfů a třicet ornamentálních sloupků, vlysů a říms s čokoládově hnědou glazurou.
„Jak se ale jeho dílo objevilo v Moravské Třebové? A proč právě tady? To byly otázky, které mi nedaly spát. A pak jsem objevil zajímavé souvislosti,“ poodkryl výsledky svého pátrání Jaša. Zjistil, že dům si nechal pro svou rodinu postavit majitel stavební firmy, která pracovala v Čechách, ale zakázky měla i ve Vídni.
„Velice pravděpodobně se právě ve Vídni s Russem setkal. A zřejmě se s ním domluvil, aby mu novostavbu vyzdobil. I časově ta hypotéza velice dobře sedí,“ předložil svůj pohled na celou záležitost Luděk Jaša. Dodal, že pokud se s jistotou potvrdí, že fasáda i výzdoba domu jsou dílem Willyho Russe, bude to pro něj ohromné zadostiučinění.
„Je to, jako bych našel někde na půdě Picassa. Chtěl bych, aby se o domě vědělo, aby se tomu začal někdo cíleně věnovat, a aby po potvrzení odborníky byl tento dům v Moravské Třebové zařazený do databáze díla Willibalda Russe. Je to jeden z nejznámějších předválečných umělců našeho regionu, který vytvořil řadu památek. Mnohé už neexistují. Jako například Goethův pomník v Mariánských Lázních nebo pomník padlým v 1. světové válce v zaniklé obci Čistá, kde tehdy vše vojáci rozstříleli. Mně se ale podařilo od jednoho z rodáků získat několik fotografií. Na nich je vidět, jak památník vypadal a že umělec dílo pojal velmi osobitě a zajímavě,“ konstatoval Jaša.
Amatérský historik zvažuje, že Russovi a jeho působení v Moravské Třebové věnuje novou knihu. „Přemýšlím o tom. Možná o takřka detektivním pátrání po stopách Willyho Russe ještě něco napíšu,“ dodal.
21. října 2022