Spor o vyúčtování ve zrušené krajské kreativní agentuře. Na hejtmanství to vře

Stejný postoj jako ředitel vyjádřili i opoziční Piráti, kteří projekt iniciovali.

„Odbor investic opakovaně žádal o předložení podkladů k majetkovým a finančním operacím a k vyúčtování dotací za roky 2023 a 2024, ale dosud je neobdržel. Do dnešního dne agentura řádně nevyúčtovala žádnou z dotací, ačkoliv k tomuto byla opakovaně vyzývána krajským úřadem. Navíc bylo vyčerpáno i základní jmění. Celkem se jedná o částku 9,1 milionu korun,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s tím, že aktuálně probíhá kontrola vyúčtování dotace za rok 2023.

Radní pro kulturu a památkovou péči Gabriela Dostálová (ANO) doplnila, že zakoupený mobiliář a vybavení nejsou nikde řádně zdokumentovány a v současnosti nejsou ani fyzicky v místě provozu agentury. „Myslíme si, že mohlo docházet k nehospodárnému a v některých případech i neúčelnému nakládání s veřejnými financemi,“ předeslala.

Václava Blahouta, který agenturu 4K vedl od jejího založení, se redakci nepodařilo kontaktovat. Jeho nástupce ředitel Pavel Felcán se proti nařčení vedení kraje ohradil. Řekl, že agenturu převzal v době, kdy už nějaký čas neměla ředitele. „Spolu s ním odešla účetní, nedošlo k řádnému předání agendy, dokumentace nebyla úplná a můj předchůdce se mnou nekomunikoval. Přesto se podařilo chod agentury obnovit,“ popsal nelehké začátky své práce.

„Vždy jsem postupoval transparentně. O všech krocích jsem vždy informoval správní radu. Abych postupoval bez pochybností, přizval jsem ke spolupráci statutárního auditora a právní kancelář. Jimi vypracované dokumenty byly doručeny dozorčí radě, ve které kromě dvou radních sedí i ředitelka Krajského úřadu paní Květa Hryszová,“ uvedl bývalý ředitel Felcán. Ten podle svých slov na funkci rezignoval a následně, už v době rezignace, ho správní rada odvolala.

Nad kritikou se podivila také Markéta Monsportová, bývalá zastupitelka Pirátů, která byla za minulého vedení kraje předsedkyní správní rady agentury. „Byla jsem odvolána okamžitě, jakmile nastoupilo nové vedení kraje. O nezaúčtované individuální dotaci z roku 2023 slyším dnes poprvé a myslím, že to vypovídá spíš o liknavé práci úředníků a stávajícího vedení kraje než o mé zodpovědnosti. Zajímalo by mě, jaké konkrétní doklady chybí,“ řekla.

K obviněním se vyjádřili také Piráti. „Česká pirátská strana se důrazně ohrazuje proti nepravdivému a manipulativnímu obvinění ze strany hejtmanky Vildumetzové, která veřejně osočila bývalé vedení Karlovarského kraje z údajného nevyúčtování devíti milionů korun. Takové nařčení bez důkazů považujeme za hrubě neetické a právně napadnutelné, proto zvažujeme předžalobní výzvu s požadavkem na okamžitou veřejnou omluvu a korekci výroků,“ uvedli karlovarští Piráti.

Audit je schválený, řekli Piráti. Není, odmítá radní

Hospodaření agentury 4K prošlo podle nich nezávislými audity a výsledky byly jednoznačné, žádné zásadní nedostatky. Audity podle Pirátů přijala dozorčí rada a schválila správní rada.

„Není to pravda. Dozorčí rada je nepřijala a neschválila. Opakovaně upozorňovala na nedostatky a od auditorské společnosti, požadovala seznam podkladů a dokumentů, na jejichž základě učinila závěry. Nedostala je, a to ani od bývalého ředitele,“ řekla radní pro oblast kultury a památkové péče a aktuální předsedkyně správní rady agentury Gabriela Dostálová. Navíc naznačila, že pochybnosti o využití finančních prostředků by mohly vést až k případnému trestnímu oznámení.

To zástupci Pirátů i bývalý ředitel Felcán vítají. „Ať se to vyšetří někým nezávislým. A bude jasno,“ dodal Pavel Felcán.