Kvalita vody v Karlovarském kraji se kvůli vedru zhoršuje, na Skalce platí zákaz

Pokračující teplé a suché počasí je jednou z příčin zhoršující se kvality vody v některých přírodních koupalištích v Karlovarském kraji. Ve dvou z nich je koupání zakázáno, nově se k Velkému rybníku přidala Skalka na Chebsku. Vyplývá to z údajů zveřejněných Krajskou hygienickou stanicí.
"Zakazuje se používání povrchové vody v koupací oblasti vodní nádrže Skalka - Podhoří ke koupání osob. Tento zákaz platí do odvolání a v případě, že nebude odvolán, do konce koupací sezony," uvedli hygienici na základě provedené laboratorní kontroly vody. Posuzovaný vzorek ve vyšetřovaných ukazatelích nevyhovuje hygienickým požadavkům na jakost vody vhodné ke koupání ve volné přírodě.
Zákaz koupání vyhlásili hygienici už před dvěma týdny také ve Velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku, kde je voda znečištěná vodním květem, chlorofylem-a a sinicemi, a špatná je i její průhlednost.
Na třetím stupni z pětistupňové škály jsou podle hodnocení odebrané vzorky vody z vodní nádrže Jesenice na Chebsku, a to jak na odběrném místě v kempu Václav, tak u Rybářské bašty. Je tam podle hygieniků zhoršená jakost vody, která s sebou nese i vyšší pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Citlivější jedinci by se měli po koupání osprchovat, aby se vyhnuli zdravotním obtížím.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji, která jsou s provozovatelem nebo volně přístupná. Nepravidelně hodnotí hygienici i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.