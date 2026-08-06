Kvalita vody v koupalištích v Karlovarském kraji se zhoršuje

Voda v některých koupalištích v Karlovarském kraji se zhoršuje. V tomto týdnu hygienici kontrolovaly vodní plochy s provozovatelem na Karlovarsku. V areálu Rolava v Karlových Varech je u mola i na pláži voda na třetím z pěti stupňů kvality a ve vodě jsou sinice. Ve Velkém rybníku u Hroznětína je už od konce července zákaz koupání a voda je zde znečištěná vodním květem, chlorofylem-a a sinicemi, špatná je i průhlednost, vyplývá z aktuálních údajů na webových stránkách krajské hygienické stanice.
Zhoršená jakost vody je i v Děpoltovicích. Vodu nevhodnou ke koupání zjistili hygienici v minulých týdnech už i na přehradě Jesenice u kempu Václav nebo na přehradě Skalka u Chebu.
Na Sokolovsku hygienici bez výhrad doporučují ke koupání vodní plochu Boden u Habartova a také vodní nádrž v Tatrovicích. Obě přírodní koupací plochy vyšly v měření kvality vody na stupni jedna. Na stejném stupni z pětistupňové škály je i koupaliště Michal v Sokolově, kde ovšem bylo v době odběru vzorků vody zaznamenáno znečistění břehů v podobě trusu a ptačího peří. Vodní nádrž Bílá Voda v Chodově je na stupni dvě. Je tedy rovněž vhodná ke koupání, pouze je její kvalita podle měření nepatrně zhoršená a hygienici doporučí citlivějším lidem se osprchovat.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.