Kvůli pádu kamení je dočasně uzavřen úsek cyklostezky Ohře u Lokte

Kvůli popadanému kamení je dočasně uzavřen úsek páteřní krajské cyklostezky Ohře mezi Starým Sedlem a Loktem na Sokolovsku. ČTK o tom informovala krajská koordinátorka cyklodopravy Romana Špindlerová. Jak dlouho omezení pro cyklisty i pěší potrvá, zatím není jasné. Jedním z více majitelů pozemků v uzavřeném úseku jsou Lesy ČR, jejichž oblastní ředitel Miroslav Šulitka dnes ČTK řekl, že svah bude muset posoudit statik.
"Nyní sháníme odbornou firmu na odklizení popadaného kamení. Budeme muset nechat posoudit statikem zbývající kus kamene. V tuto chvíli nejsme ani schopni odhadnout, jak dlouho může uzavírka úseku trvat," řekl Šulitka. Podle šetření na místě se dnes odpoledne ukázalo, že kamení zřejmě nespadlo vlivem dešťů a počasí v uplynulých dnech, ale že skála byla dlouhodobě nestabilní v důsledku eroze, doplnil.
"Cyklostezka je zavřena v úseku od Starého Sedla a mostu do Lokte do Lužní ulice u přečerpávací stanice u mostového propojení do Sportovní ulice. V postiženém úseku stále hrozí pád dalších kamenů, a proto prosíme o respektování uzavírky a nevstupování do označeného prostoru," řekla Špindlerová.
Podle místostarosty Lokte Petra Zahradníčka (TOP 09) pomohli se zabezpečením zasypané stezky loketští hasiči, kteří také prořezali zeleň. Mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková dnes ČTK řekla, že pozemky v úseku jsou ve vlastnictví měst Loket a Královské Poříčí, společnosti Sokolovská uhelná, Správy železnic a Lesů České republiky a je na dohodě mezi nimi, kdy a jakým způsobem bude úsek zabezpečen a provoz páteřní cyklostezky na něj bude navrácen. "Situaci intenzivně řešíme a jednáme o možnostech řešení tak, aby uzavírka nekomplikovala výlety místních ani návštěvníků kraje," řekla.
Páteřní cyklostezka Ohře měří zhruba 70 kilometrů. Vede od česko-německých hranic do Šemnice na Karlovarsku. Úsek okolo Lokte je nejfrekventovanějším, vede v těsném údolí řeky podél vody.