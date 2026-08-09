Kvůli požáru byla v Lokti uzavřená silnice, neprůjezdná je cyklotrasa do Údolí

Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti byla dnes odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes Údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo po zásahu v obtížném terénu požár lokalizovat a dostat pod kontrolu, zasahovali ve druhém stupni požárního poplachu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Nejméně do pondělí zůstává zcela uzavřena cyklostrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do Údolí.
Požár byl ohlášen okolo 14:30. "Předběžný rozsah požáru byl stanoven přibližně na 50 krát 50 metrů. Dronem byla zasažená oblast upřesněna na 450 metrů čtverečních. Požár se dále nešířil. Byl lokalizován a probíhají dohasovací práce," popsal Žižka v průběhu zásahu hasičů.
Podle něj bude cyklotrasa uzavřená, dokud nebudou známy výsledky kontroly tunelu, který vede ve skále, v jejímž okolí hořel lesní porost. Průjezd pro vozidla po silnici II/209 byl obnoven zhruba v 17:30, sdělil ČTK mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.