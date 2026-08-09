Kvůli požáru lesa je v Lokti uzavřená silnice i cyklotrasa do Horního Slavkova

Kvůli požáru zalesněného svahu je v Lokti uzavřená silnice i cyklotrasa do Horního Slavkova. Na místě zasahují hasiči v obtížně dostupném terénu ve druhém stupni požárního poplachu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
"Aktuálně zasahujeme u požáru lesního porostu v Lokti ulice Revoluční ve směru na Horní Slavkov. Předběžný rozsah požáru byl stanoven přibližně na 50 krát 50 metrů. Dronem byla zasažená oblast změřena na 450 metrů čtverečních. Požár se dále nešíří," popsal Žižka.
Zcela uzavřena je Revoluční ulice v Lokti a podle starosty Horního Slavkova Alexandra Tereka (nez.) je úplně znemožněn také průjezd po silnici II/209 a po cyklotrase, která vede po zakonzervované železnici, uvedl.
"Žádáme veřejnost, aby se místu vyhnula a nekomplikovala pohyb zasahující techniky," dodal mluvčí hasičů.