Kvůli vyšetřování nehody dvou aut je omezen průjezd po silnici I/6 u Bochova

Nehoda dvou osobních aut, která se obešla bez zranění, omezila průjezd po silnici I/6 mezi Karlovými Vary a Prahou u Bochova na Karlovarsku. Informovali o tom zástupci záchranných složek. Provoz je v místě řízen kyvadlově. V obou směrech se tvoří kolony.
Nehoda se podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky stala krátce po 14:00. Na místo vyjely tři hasičské jednotky. Policejní mluvčí Jan Bílek ČTK řekl, že po dobu vyšetřování je po počáteční úplné uzavírce v místě provoz řízen kyvadlově v jednom jízdním směru. "Nemáme žádné informace o pozitivních testech na přítomnost alkoholu u řidičů havarovaných vozidel. Příčina a okolnosti nehody jsou i nadále v šetření kolegů z dopravního oddělení," uvedl.
Mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová ČTK řekla, že na místě záchranáři neošetřovali žádná závažnější poranění.