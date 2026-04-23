„Kynšperk je malé město a lávka je součástí páteřní cyklostezky kraje. Kromě cyklistů slouží i pěším. Navíc jde o nestandardní typ přemostění řeky. Kraj na jeho opravu přispěje čtyři miliony korun,“ potvrdil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Pro město, kde žije přibližně 4,5 tisíce obyvatel, je to významná pomoc, radnice však počítala s tím, že částka, kterou kraj na rekonstrukci památky uvolní, bude vyšší.
Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy
„Požádali jsme o osm milionů. Polovina nám pomůže, protože každá koruna je dobrá, ale nijak významně. Budeme muset žádat o navýšení úvěru v bance, jinak bychom na zaplacení rekonstrukce neměli. A omezíme některé důležité investice, jako je například vodovod a kanalizace pro obce Štědrá nebo Zlatá,“ řekl kynšperský starosta Marek Matoušek s tím, že opravy pokračují podle harmonogramu.
„Končí takzvaná technologická pauza, kdy se na takových stavbách nemůže pracovat kvůli počasí. Máme za sebou první jarní kontrolní den, kdy se zjišťovalo, jak dozrává beton ve vrtech a zda dopadlo vše, jak mělo. Podle mých informací je všechno v pořádku a teď by firma měla v práci pokračovat,“ popsal starosta situaci na stavbě.
Potvrdil, že dokončení oprav a opětovné zprovoznění lávky je plánované na konec června. Do té doby čeká dřevěné těleso lávky navíc běžná údržba, oprava vandaly poničených částí, výměna některých lamp veřejného osvětlení a podobně. Nové betonové předmostí bude mít moderní osvětlení v zábradlí.
Dřevěná lávka přes Ohři v Kynšperku je republikovým unikátem
Novinkou bude i to, že na ostrov, přes který lávka vede a kde radnice plánuje organizovat některé akce, povedou až pět metrů široké schody. Dokončení oprav Kynšperští plánují oslavit v průběhu Dne Ohře, který se bude konat poslední sobotu v červenci.
Původně spojoval obě části města nekrytý dřevěný mostek. Ten v roce 1923 nahradila železobetonová konstrukce s betonovým předmostím. Poté, co ustupující Wehrmacht vyhodil do povětří hlavní mostní oblouk, zůstaly stát jen krajní části lávky a dva 2,5 metru vysoké betonové pilíře.
Ocelové výztuhy uvnitř však zoxidovaly a postupně se rozpadly. Beton se začal drolit a praskat. Následně statik rozhodl, že předmostí je třeba vyměnit.
Samotná dřevěná lávka pochází z roku 1950, kdy nahradila povodní zničené poválečné provizorium. Je zastřešená, z každé strany má 13 okenních otvorů. Je dlouhá přibližně 63 metrů, přičemž délka kompletní lávky je 130 metrů.
Po lávce v Českém Krumlově je ta v Kynšperku druhou nejdelší dřevěnou lávkou v republice. Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2004, kdy se stavěla cyklostezka Ohře, jejíž je součástí.