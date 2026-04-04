Kyselka dál opravuje střechu školy, přesto se netopýři v dubnu na půdu vrátí

Obec Kyselka na Karlovarsku pokračuje v opravě střechy místní školy. Rekonstrukce se podle starosty Aleše Labíka (nez.) protáhne, na stavbě ale budou taková opatření, aby se na půdu mohli vracet netopýři velcí, řekl ČTK. Opravy za zhruba 4,5 milionu korun se také prodraží, cenu navýší oprava věže s novou makovicí, pro kterou se Kyselka rozhodla dodatečně.
"Během stavby jsme se dohodli, že nad rámec původního plánu opravíme ještě i věž jako takovou. Musí se proto vystavět další lešení na půdě ke zpevnění krovu a potom lešení okolo věže až nahoru, což není vůbec snadná záležitost," popsal starosta změny. Opravy začaly v lednu a kvůli tisícům netopýrů, kteří se v dubnu na půdu školy vrací a pravidelně tam přečkávají léto, měly být dokončeny do konce března. Celá rekonstrukce, která zahrnuje i vikýře a římsy na fasádě nebo okapy a hromosvody, potrvá dle plánu do konce května.
Podle Labíka byla na historických fotografiích na věži makovice. "Odhadli jsme velikost koule na průměr zhruba 40 centimetrů a na věž ji vrátíme. Do ní uložíme poselství pro budoucí generace," uvedl. Oprava věže podle něj navýší cenu asi o 300.000 korun, přičemž skoro dvě třetiny z toho jdou na opatření, jak se k věži vůbec dostat. Prodražení celé rekonstrukce zatím starosta odhaduje na 450.000 korun. Obec na střechu získala dotaci 600.000 korun od Karlovarského kraje z programu na rozvoj venkova a má podané dvě žádosti o dotace z ministerstva pro místní rozvoj, o kterých zatím nebylo rozhodnuto.
Při opravě školy, do které chodí přibližně 120 žáků, zachovají stavbaři otvory, kterými na půdu přilétají netopýři. Projekt podle Labíka přesně určuje velikost těchto otvorů i přistávacích plošek u nich. "Přizpůsobujeme netopýrům i interiér, jelikož visí na prkenném podbití střechy a na trámcích, kam by se měly kvůli nim přidávat i nějaké latě, aby měli komfort a dostatek místa," uvedl starosta. Staveniště na půdě bude nyní oddělené od hotové části, aby měla zvířata klid.
Projekt na novou střechu dokončila obec na přelomu let 2024 a 2025, stál zhruba 150.000 korun. Stavební firmu obec soutěžila nadvakrát, v prvním kole se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Firma vzešla až z druhého kola, kde byly zájemci čtyři. Kyselka s přibližně 840 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem kolem 32 milionů korun.