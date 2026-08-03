Kyselka pokračuje v opravách krovu na kostele Sv. Václava v Radošově

Obec Kyselka na Karlovarsku pokračuje v opravách kostela sv. Václava v Radošově, řekl ČTK starosta Aleš Labík (nez.). Poslední, čtvrtou etapu oprav krovu lodi kostela ještě na podzim doplní restaurování posledního z vitrážových oken. V dalších letech se práce přesunou na fasádu, střešní krytinu a okolí kostela.
"V každé etapě se opraví zhruba tři nebo čtyři vazby, tahle část je trochu kratší. Cena se pohybuje okolo 600.000 korun," uvedl Labík. Obec podle něj usiluje o dotaci 200.000 korun od ministerstva kultury z havarijního programu.
Opravy kostelního krovu se po dokončení těchto prací dostanou podle starosty za svou polovinu. "Bude zbývat prostor nad presbytářem, který je i historicky pravděpodobně trošičku z jiného období. Až se dokončí tato etapa, tak odkrojíme podlahu nad presbytářem a provede se kompletní zjištění aktuálního stavu, připraví se projekt na tu následující etapu, kde se zakreslí ta opravdu kritická místa," popsal Labík přípravy na poslední etapu oprav.
Kostel sv. Václava v Radošově pochází z první poloviny 14. století. Původně byl vystavěn v gotickém slohu, později prošel barokní a klasicistní přestavbou. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být udržován a chátral. Zhruba v roce 2008 byl kostel převeden z vlastnictví Římskokatolické církve do majetku občanského sdružení Radošovský most. V březnu 2011 byl kostel sv. Václava zapsán na státní seznam kulturních památek.
Obec, která hospodaří ročně s 20 až 25 miliony korun, kostel koupila v roce 2016. Nejprve opravila kostelní věž včetně hodin a instalovala tam i jedenáctimetrovou špičku. Podle Labíka jde o jediný funkční kostel na břehu řeky Ohře od Karlových Varů až po Stráž nad Ohří. Jsou v něm i funkční varhany.