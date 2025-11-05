O smrti zvířete informoval resort na svých facebookových stránkách 1. listopadu. „Navzdory opakovaným cedulím ‚NEKRMTE ZVÍŘATA‘ se stalo to, čeho jsme se vždy nejvíc báli. Včera nám umřela alpaka,“ stojí ve vyjádření hotelu.
Jeho jednatelka Maria Zábojová má s lidmi, kteří zákaz porušují, neblahé zkušenosti. „Jen pár dní před smrtí lamy jsme řešili podobný problém s poníky. Někdo jim nasypal jablka. Naštěstí se je podařilo zachránit,“ potvrdila.
|
Ve farmaparku uhynul velbloud a klokan, návštěvník jim dal svačinu
Zvířata jsou v areálu hotelu ve výbězích za plotem. Lidé se k nim dostanou pouze na požádání a s doprovodem. To ovšem mnohým nezabrání, aby je krmili zpoza plotu. „Dělají to neustále,“ posteskla si Zábojová.
Navíc zvířata krmí nevhodnými pamlsky. „Třeba zelím nebo květákem. Jsou to úplné nesmysly, které by doma nedali ani králíkům,“ líčí jednatelka hotelu. Cedule zakazující krmení mnohé neodradí. „A když přijdou za den desítky lidí….“
|
Včelín, běžecká dráha nebo minizoo. Chebští rozhodli, co ve městě chtějí
„Žijeme pro naše zvířata. Každý den s nimi vstáváme, staráme se, milujeme je. A trhá vám srdce ztratit zvíře. Obzvlášť když víte, že se to nemělo stát. Prosím, nekrmte naše zvířata. Nikdy. Ničím,“ apeluje hotel na sociálních sítích.
Případ uhynulé alpaky je o to smutnější, že po ní zbylo sotva tříměsíční mládě.
|
23. července 2025