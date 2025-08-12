Bazén se uzavřel po mezinárodním filmovém festivalu v polovině července. Tradiční týdenní odstávka, při níž se v bazénu snižovala hladina, se tak kvůli úplnému vypuštění a opravám na dně plánovaně protáhla téměř na dva měsíce.
„V bazénu byla nejzásadnější oprava izolace na dně. Musel se proto postupně opatrně vypouštět a ani s jeho zpětným napuštěním nemůžeme spěchat, bude to trvat několik celých dní,“ uvedla ředitelka Alžbětiných lázní Miluše Bartoňková.
Servis se týkal i bazénové technologie, zaměstnanci údržby opravili strop, vyčistili vzduchotechniku a veškeré povrchy. „V šatnách a koupelnách jsou nové stropy i keramické vybavení, v saunách nové lavice a kompletně vyměněny byly i vyvíječe páry,“ řekla Bartoňková.
Vnitřní bazén s brouzdalištěm a vířivkou by podle ředitelky potřeboval rozsáhlejší rekonstrukci. Jelikož mají Alžbětiny lázně velkou část střechy v havarijním stavu, rozhodlo se vedení společnosti pouze pro minimalistickou a úspornou variantu rekonstrukce bazénu, protože větší investice jsou potřeba jinde.
„Střechu jsme museli havarijně nechat opravit už teď, při silnějších deštích v červenci do budovy zatékalo,“ uvedla ředitelka.
Lázně nyní čeká rozsáhlejší oprava střechy za 11 milionů korun. Přesun financí na opravy z nevyužitých peněz jiné městské společnosti, ze Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, schválili karlovarští zastupitelé v červnu. Vyměněno má být všech 290 termoventilů v celé budově a instalována bude nová trafostanice.
Vedení Karlových Varů zvažovalo ještě vloni prodej historické budovy veřejných lázní. Potřebné opravy by stály stovky milionů, město je nemá. Investoři nabízeli, že do lázní investují okolo jedné miliardy korun, přičemž záměrem řetězce Hilton bylo přeměnit objekt na lázeňský hotel.
Druhý zájemce, karlovarský Pupp, je chtěl udržet jako lázně pro veřejnost i místní hotely. Z prodeje ale sešlo a město se rozhodlo, že si Alžbětiny lázně ponechá. Do budoucna by v přízemí mělo být i městské infocentrum.
Vzniknout zde má i klinika prevence a léčby civilizačních onemocnění. Zastupitelé Karlových Varů schválili příspěvek na rekonstrukci a vybavení ordinací 2,2 milionu korun. Klinika by měla být komplexní zdravotní a vzdělávací instituce zaměřená na poskytování služeb z oborů obezitologie, nutriční terapie, fyzioterapie, tělovýchovné lékařství a psychologie. Podle Bartoňkové se už prostory pro ordinace chystají. Celkem město na všechny opravy vynaložilo 15,3 milionu.
|
