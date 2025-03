Záchrana pro Alžbětiny lázně. Získaly prvního velkého nájemce, pomůže s náklady

Alžbětiny lázně už s ILAB, který je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou v roce 2019 Karlovarským krajem, podepsaly nájemní smlouvu do konce roku 2027. Lázeňskému domu přinese za celé období zhruba 8,5 milionu korun. Informoval o tom náměstek primátorky Karlových Varů Miroslav Vaněk.

„Je to velmi dobrá zpráva a důležitý nájemce samozřejmě. Institut lázeňství a balneologie je přesně to, co by v této budově mělo sídlit, takže jsme strašně rádi, že jsme se s paní ředitelkou nakonec dohodli a tento institut od 1. března podepsal s městem Karlovy Vary, respektive s Alžbětinými lázněmi smlouvu na nájem do konce roku 2027. Od 1. března se tam už přestěhoval a bude tam působit,“ uvedl Vaněk.

V historickém objektu v centru Karlových Varů je přibližně 6 500 čtverečních metrů využitelné plochy, ILAB jich zabere asi 850. V dalších prostorách fungují lázeňské služby nebo soukromé ordinace lékařů. Alžbětiny lázně ale jednají i s dalším možným nájemcem, kterým by mohla být Zemědělská univerzita Praha.

Podle ředitelky ILAB Aliny Huseynli je přesun ze soukromých prostor, kde dosud jediná výzkumná instituce v Karlovarském kraji působila, výhodný pro obě strany. Alžbětiny lázně získají významného nájemce a ILAB zase sídlo v prestižním lázeňském objektu.

Podle Huseynli si od působení v Alžbětiných lázních ILAB slibuje i lepší provázanost s praktickou lázeňskou péčí a možnost aplikovat své vědecké poznatky přímo v praxi. „Je to zařízení, kde bychom mohli testovat výsledky výzkumu, případně implementovat nejnovější technologie,“ konstatovala před nedávnem.

Alžbětiny lázně jsou dlouhodobě ztrátové, ročně na jejich provoz dosud město přispívalo 20 miliony korun. Nebyly tak prostředky na potřebné investice. Pro letošní rok Karlovy Vary ale chtějí do Alžbětiných lázní dát 35 milionů korun, z toho 20 milionů na opravy a investice a 15 milionů na provoz. Nižších provozních nákladů chtějí lázně dosáhnout úspornými opatřeními zejména v platbách za energie, úpravami starých nájemních smluv, ale i získáním nových nájemců, jako je ILAB.

Ještě v loňském roce přitom město jako vlastník objektu zvažovalo jeho prodej. Zájemci o koupi byli dva – hotelový řetězec Hilton a karlovarský Grandhotel Pupp. „Zjistili jsme, že záměr prodat lázně jakémukoliv zájemci nemá podporu,“ komentovala v říjnu loňského roku rozhodnutí odstoupit od jednání o prodeji primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.