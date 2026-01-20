Před ozdravnou kúrou, a po ní. Odborníci zhodnotí přínos lázeňské péče

Jaký konkrétní přínos má komplexní lázeňská péče na zdravotní stav a kvalitu života pacientů? Odpověď má dát klinická studie, na které pracuje karlovarský Institut lázeňství a balneologie ve spolupráci se společností Léčebné lázně Mariánské Lázně.
Na studii se podílí Institut lázeňství a balneologie společně s Léčebnými lázněmi Mariánské lázně. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Výzkumníci se soustředí na nefrologická a urologická onemocnění. Jejich cílem je získat vědecky podložená data, která význam lázní objektivně zhodnotí.

„Jde o zásadní milník. Tuto historicky první studii zahajuje Institut lázeňství a balneologie po více než třech dekádách od ukončení činnosti Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních v roce 1993,“ uvedla ředitelka institutu Alina Huseynli.

„U pacientů budou porovnávány vstupní a výstupní ukazatele zdravotního stavu a kvality života před zahájením a po ukončení komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče,“ řekl primář Ladislav Špišák, odborný garant klinických výzkumů institutu.

Připomněl, že projekt má ambici posílit odborný význam Mariánských Lázní jako centra, kde se tradiční lázeňství propojuje s moderním výzkumem a medicínou založenou na důkazech.

„Tato klinická studie pro nás není izolovaným projektem, ale přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s Institutem lázeňství a balneologie,“ poznamenal generální ředitel společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně Karel Kalivoda.

Právě výzkum podle něj tvoří nedílnou součást moderní lázeňské péče, opřenou o práci týmu lékařských i nelékařských odborníků. Studie se uskuteční v prvním čtvrtletí letošního roku.

