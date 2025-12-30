Magistrát počítá s tím, že generální opravu gravitačního řadu termominerální vody, lidově řečeno vřídlovodu, začne po skončení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, tedy po 11. červenci.
Celý páteřní vřídlovod od Vřídelní kolonády po Alžbětiny lázně měří 1,3 kilometru. „Úsek u Thermalu je ale relativně nový, uložený v kolektoru, takže výměna se bude týkat jen 1,1 kilometru vedení,“ upřesnil mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
Město ze svého rozpočtu na výměnu trubek vyčlenilo 51 milionů korun. Reálná cena však vzejde ze zadávacího řízení, které radnice vypíše po Novém roce. Už dnes ale městští ekonomové počítají s tím, že část investice budou Karlovy Vary řešit formou úvěru. Aby o něj ale mohlo město požádat, musí mít vyčleněné prostředky na celou akci.
„Na tento projekt chceme využít úvěr od Národní rozvojové banky, který může pokrýt až polovinu celkové hodnoty díla,“ potvrdil Kopál. Navíc má město šanci získat dotaci od Evropské komise až do výše čtvrtiny částky z úvěru, tedy 12,5 procenta z celkové sumy.
Tato dotace podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře pokryje celé úroky úvěru, její část pak město využije na pokrytí poloviny nákladů, které musí do projektu vložit přímo.
Výměna se bude podle Jana Kopála provádět po etapách, před výměnou každého bude vždy vytvořeno provizorní vedení, které jej dočasně nahradí, tak aby zůstalo zachováno zásobování odběratelů vřídelní vody. Mezi ně patří zejména lázeňské hotely, největším odběratelem je ale společnost Saunia, která provozuje bazénový komplex hotelu Thermal.
Hoteliéři s tímto krokem radnice souzní. Za vlastní prostředky už budují přípojky k jednotlivým odběrným místům. „Nám před hotelem přípojka praskla, takže jsme museli zainvestovat novou,“ konstatoval Jan Kronika, ředitel hotelu Čajkovski a předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací.
Vřídelní voda přitom odběratelům postupně zdražuje. Za kubík platí víc od začátku letošního roku, na konečnou cenu se pak dostanou napřesrok. Z původní ceny 67,40 koruny za kubík stoupne v roce 2027 na 119.