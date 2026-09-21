Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny

Kolem Bečova nad Teplou na Karlovarsku je nově sedm okruhů pro běh a pěší turistiku. Bečovské lesokruhy byly o víkendu představeny při tradičním běhu Kolem Tří rybníků. Trasy, které vyznačila Tělovýchovná jednota (TJ) Slavoj Bečov nad Teplou, mají rozšířit možnosti pro rekreační sport a ukázat původ krajiny v okolí Bečova, řekl ČTK předseda TJ Pavel Špak.
"Běh má v našem městě dlouhou tradici, závody v něm organizujeme již od roku 1951 a přemýšleli jsme, jak přiblížit krásné prostředí našich lesů i těm, kteří běhají jen pro radost," řekl Špak.
Pro příznivce pohybu v přírodě je připraveno více než 80 kilometrů značených tratí, jejichž mapu si může každý nahrát přes QR kód do hodinek či telefonu. "Lesokruhy zavedou běžce také k přírodním zajímavostem Bečovska, jejichž výčet i s popisy tratí si všichni můžou najít na internetu nebo na facebooku," doplnila Žaneta Svobodová, která má realizaci projektu na starosti.
Projekt vybudování značených tras podpořila 230.000 korunami Nadace ČEZ, Místní akční skupina Kraj živých vod přidala 30.000 korun a Město Bečov nad Teplou 20.000 korun.
Trasy jsou různě dlouhé a mají různou obtížnost. Nejkratší, 4,6 kilometru dlouhá je Krátká kopcovka, která začíná stoupáním, ale přechází do klesání zpět kolem pamětní lavičky ke sportovnímu areálu. Naopak nejdelší trasa je dlouhá 20,9 kilometru a propojuje většinu nejzajímavějších míst v okolních lesích. Nabízí pestrou kombinaci lesních cest, rybníků, skalních útvarů i historických míst a je určena především vytrvalostním běžcům.