Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Jitka Dolanská
  9:52aktualizováno  9:52
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Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka. | foto: Petr EretMAFRA

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.
Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.
Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.
Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.
80 fotografií
Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní hvězda programu Martin Šonka se představí se svým akrobatickým speciálem Extra 300SR.

Mezinárodně uznávaný akrobatický pilot a vítěz série Red Bull Air Race Martin Šonka usedne v Chebu 29. a 30. srpna také do kokpitu cvičného letounu Zlín Z-242L z flotily Centra leteckého výcviku v Pardubicích.

Letecký den Den ve vzduchu Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)
Martin Šonka je jeden z nejlepších akrobatických pilotů na světě a mistr světa Red Bull Air Race 2018 (29. 4. 2023)
Martin Šonka dělá se svým strojem takové kousky, že jsou i pro ostatní jeho kolegy zcela nepochopitelné. (29. dubna 2023)
Letecký den Cheb
80 fotografií

„To jsou nové plně akrobatické stroje našeho pardubického centra, kde létám jako instruktor a na nichž poskytujeme vojenským pilotům základní výcvik. To bude taková ladnější exhibice. Pak přesednu na jeden z nejlepších akrobatických letounů na světě, na Extra 300SR. S ním předvedu to nejlepší, co se dá dneska v akrobacii vidět. Mám na to dvanáct minut,“ řekl pilot Šonka.

Přiznal, že se do Chebu těšil nejen kvůli historickým strojům, ale i na kolegy a kamarády. Prozradil, že žádný speciální předletový rituál nemá, ani s sebou nenosí talismany pro štěstí.

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„Když jsem někde ve společnosti, tak asi půl hodiny před letem přestávám mluvit a soustředím se na to, co mě čeká. Pak se přesunu k letadlu, kde už potřebuju být sám. Když tak o tom přemýšlím, tak vlastně je rituálem celá moje příprava. To, jak nastupuju do letadla, jak ho před tím prohlížím, jakým způsobem a v jakém pořadí si podávám pásy... tohle všechno je pro mě důležité. Je to vlastně soubor jednotlivých kroků, které si nechci nechat ničím narušit, abych na nic nezapomněl. A pak se cítím dobře,“ odtajnil letecký akrobat, kterému nejvíc vyhovuje teplota kolem 20 stupňů Celsia, mírný vítr a na modré obloze pár mráčků. „Takové počasí bych si do Chebu rád objednal,“ dodal se smíchem.

Lákadlem chebské přehlídky bude také ukázka stroje, který zásadně formoval vývoj vzdušných bojů nad Evropou. Tím je legendární americký stíhač z druhé světové války P-51D Mustang s hrdým jménem Excalibur.

Vůbec poprvé se v Chebu představí dva vzácné historické unikáty. Prvním je Chance-Vought F4U-5NL Corsair s jedinečným pojmenováním Devotion – veterán korejské války. Druhým je North American T-28B Trojan z roku 1955, přímý nástupce druhoválečného T-6 Texan, za jehož kniplem bude sedět pilot Miroslav Sázavský a předvede klasickou ladnou akrobacii plnou přemetů, výkrutů a zvratů.

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Světovou akrobatickou špičku bude na chebském nebi reprezentovat formace The Flying Bulls Aerobatics Team. Do Chebu se vracejí i otec a syn Ralf a Nico Niebergallovi, kteří na italských SIAI Marchetti SF.260, přezdívaných Létající ferrari, předvedou precizní formační akrobacii i své ikonické srdce na obloze.

Chybět nebude ani L-29 Delfín – první proudové letadlo zkonstruované a vyráběné v Československu, které se ve své době stalo nejrozšířenějším proudovým cvičným letounem světa. V něm se představí slovenský pilot Jozef Dodo Vaško.

Státní podnik LOM PRAHA doplní program historickým cvičným strojem Jak-C-11 z roku 1955 a moderním výcvikovým vrtulníkem Enstrom 480B-G.

Tichou, ale o to působivější podívanou slibuje sólo akrobacie na dřevěném kluzáku LF-107 Luňák v podání domácího pilota Davida Jágra, který má na chebském letišti svou základnu.

17. srpna 2024

Svoji účast letos přislíbily i Vzdušné síly Armády České republiky. K vidění bude střední víceúčelový vrtulník Mil Mi-17, který slouží k přepravě osob i materiálu a je schopný operovat za velmi nepříznivého počasí ve dne i v noci.

Dále dvoumotorový turbovrtulový letoun L-410 z dílny podniku LET Kunovice – letoun, který od svého prvního letu v roce 1969 vznikl ve více než tisícovce kusů a proslavil české letecké strojírenství po celém světě.

Trojici doplní taktický transportní letoun CASA C-295M s doletem přes 5 500 kilometrů. V jednání je účast nejmodernějších armádních strojů JAS-39 Gripen.

Kdo nechce přihlížet, může si Chebsko prohlédnout z výšky, a to z kabiny letadla nebo vrtulníku. V areálu nebudou chybět zábavné atrakce pro nejmenší i dospělé a stánky partnerů. I letos bude na letiště jezdit autobus zdarma. Od chebského nádraží a ze zastávky Křižovatka bude spoj odjíždět každou čtvrthodinu.

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