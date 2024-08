Cheb

Letecký den v Chebu

V sobotu 17. srpna od 9 do 19 hodin a zítra od 9 do 18 hodin se tak milovníci letectví mohou těšit na dva dny plné letecké akrobacie, seznamovacích letů či ukázky moderních i historických letadel. Součástí víkendu bude také bohatý tematický doprovodný program.

Nežichov

Sobotní farmářský brunch

Na biofarmě v Nežichově se každou srpnovou sobotu konají farmářské brunche neboli pozdní vydatné snídaně. Vždy od 9 do 13 hodin. Začátek víkendu tak bude ve znamení skvělého jídla v okolí krásné přírody. A na co se pozdní strávníci mohou těšit? Na míchaná vajíčka s domácí klobásou, čerstvou bagetkou a salátem, opečený chléb s domácím žervé a pestem z medvědího česneku doplněné o grilovaný sýr halloumi nebo na sladkou snídani v podobě palačinky s limetkovým tvarohem a jahodovým rozvarem.

Františkovy Lázně

Festival vína 2024

Ve Františkových Lázních poteče v sobotu víno proudem. V 11 hodin na náměstí Míru začíná druhý ročník Festivalu vína. Součástí celodenní akce bude hlavně ochutnávka vín z českých a moravských vinařstvích a mimo jiné i skvělý street food, kterým bude možné zakusovat jednotlivé vinné degustace. Boky návštěvníkům decentně rozhýbou cimbálová muzika Majerán, Crossband a také Galiani Gypsy Jazz. Na celou akci je vstup pro všechny zdarma. V případě degustace je nutné si zakoupit sklenici.

Jáchymov

Slavnosti města Jáchymov

U jáchymovské Šlikovy věže se budou v sobotu 17. srpna slavit hned dvě významná výročí. Tím prvním je 530 let od narození otce mineralogie Georgia Agricoly a tím druhým 5 let o zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO. A to znamená jediné, bohatý celodenní program plný hudby, tance a jídla. Ve 13 hodin dojde k slavnostnímu zahájení a pak už se návštěvníci mohou těšit na příchod historické družiny, rytířský turnaj o legendární Jáchymovský tolar, ukázku sokolnictví, akrobacii, tovaryšskou stezku a další.

Komárov u Toužimi

Svatovavřinecká pouť

V neděli se v bývalé obci Komárov koná pouť spojena se setkáním rodáků. Poutníci se vydají do místního kostela svatého Vavřince, který po několik dekád chátral. Svatou mši tu poté v 15 hodin bude sloužit biskup Tomáš Holub. Součástí komunitního dne budou i komentované prohlídky kostela, rychty a návsi, kde bude zajištěno nejen občerstvení, ale také kulturní doprovodný program, výstava historických fotografií nebo vystoupení flašinetářky a harmonikářky Evy Haufové.