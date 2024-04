První let nové pravidelné linky se blíží, letenky se už prodávají

Linku bude provozovat společnost Corendon Airlines, a to pomocí letadel A320 svého smluvního partnera, kyperské TUS Airways.

„Přílet na karlovarské letiště bude vždy deset minut po osmé večer a odlet o hodinu později,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Izraelská společnost Overseas Travel už zahájila online prodej letenek prostřednictvím internetových letenkových serverů.

Pro turisty i obchodníky

„Věříme, že si tato linka rychle najde své klienty jak v Izraeli, tak v karlovarském regionu. Přímý let umožní, aby se izraelští turisté dostali napřímo do překrásného UNESCO lázeňského trojúhelníku a zvýší to jejich cestovní komfort. Pro české turisty a businessmany tato linka rozšíří škálu možností, jak se mezi oběma zeměmi letecky pohybovat,“ uvedl Pini Kariner, výkonný ředitel Overseas Travel. Společnost už má zkušenosti s obdobnou linkou do slovenských lázní Piešťany.

Podle neuvolněného krajského zastupitele pro oblast dopravy Jana Bureše je každá další linka, která rozšíří provoz na karlovarském letišti, důležitá.

„I když máme pochopitelně zájem o příjezd turistů do Karlovarského kraje, tak je určitě dobře, že si naši zájemci o lety do Izraele budou moci zakoupit letenky a využít služeb karlovarského letiště,“ doplnil Bureš.

Druhý pokus

Nová pravidelná linka ovšem není prvním pokusem propojit Karlovy Vary s izraelským hlavním městem. První takový se datuje do roku 2017, tehdy ovšem šlo o soukromou iniciativu.

Ta ztroskotala po krachu jedné z izraelských cestovních kanceláří, která si v letadlech rezervovala nezanedbatelných 60 až 80 míst. Před sedmi lety se tak uskutečnilo pouze deset letů. Díky nim objevilo Karlovarský kraj na 1600 turistů z Izraele.