Letní hudební festivaly v Karlovarském kraji lákají do K.Varů, Lokte i Nové Role

Na koncerty a jednodenní festivaly v Karlovarském kraji v létě mohou fanoušci zajet do Karlových Varů, Lokte, Nové Role nebo třeba do Valče. Ačkoli se v Karlovarském kraji neodehrává žádný z největších několikadenních festivalů, i sem zajíždějí aktuálně populární i lety osvědčení interpreti. Hodně hudebních vystoupení se koncentruje i během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
Už tradičně je jedním z kulturních center v Karlovarském kraji amfiteátr pod hradem v Lokti. I letos je zde naplánovaná řada koncertů a akcí. Dvakrát se v Lokti sejdou rockeři na akci Rock in Loket, nejprve 6. června, kdy zde vystoupí například Traktor, Horkýže Slíže nebo Alkehol, a pak znovu 8. srpna, kdy do Lokte přijedou například Škwor, Dymytry nebo Arakain. Už 22. května Loket nabídne koncert 150 let Žlutého psa s hosty, kteří v kapele dříve hráli a Zuzanou Michnovou. Při koncertu Beatové síně slávy 23. května v Lokti vystoupí letošní laureát ceny Vítkovo Kvarteto a také Roman Dragoun nebo Viktor Dyk. Na konci května v Lokti vystoupí legenda české pop-music Marie Rottrová a 12. června se v amfiteátru představí Michal David.
V červenci Loktem projedou na své Open Air Tour Tři sestry a také Jiří Krhut a Štěpán Kozub, Tublatanka nebo Divokej Bill. Srpen bude klidnější, po Rock in Loket přijede kapela Jelen a zahraje zde americké country. V srpnu bude největší hvězdou britská rocková legenda Jethro Tull, která v Lokti vystoupí pošesté. Ještě začátkem září má přijet Dan Bárta a Illustratosphere, Lash & Grey a Jan Spálený s ASPM.
Hudba neodmyslitelně patří i k Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary. Nejenže festival sám pořádá některé koncerty, ale i partneři festivalu nabízejí v doprovodném programu řadu koncertů. Například Mattoni Life Bar, který na festivalu funguje už několik let, letos nabídne například Davida Kollera, Chinaski, Báru Basikovou nebo Monkey Business, z novějších uskupení například Nobody Listen & Hosté (Yzo, PTK), Annet X nebo Sofian Medjmedj či I Love You Honey Bunny. Festival letos v Karlových Varech oslaví jubilejní 60. ročník od 3. do 11. července.
Srpen v Karlových Varech oživí Hot Springs Fest, nahradil dřívější Karlovarské kulturní léto. Jeho program se zveřejňuje postupně, organizátoři zatím prozradili jména jako Annet X, LOUDZ1, KOJO nebo Ben Cristovao. Festival zejména pro mladé se bude konat 21. srpna v areálu Meandru řeky Ohře.
Novorolský festival Rock In Roll za poslední léta už našel pevné místo místo mezi diváky. Jednodenní festival na pláži rybníka letos 25. července přivítá například Xindla X, Pokáče, vystoupí Pan Lynx, Bára Zemanová, E!E nebo Peshata. V nabídce budou místo tradičních stánků s merchem kapel i speciály pěti minipivovarů a gastrozóna s americkou, českou a asijskou kuchyní.
Klidnější atmosféra je pak na multižánrovém festivalu Povaleč ve Valči na Karlovarsku, kde se v prostředí zámeckých zahrad setkají letos fanoušci 6. až 8. srpna, a bude to už podvacáté. Hudební program doprovodí tradičně divadla, filmy, povídání a workshopy. Povaleč je ve stále stejném režimu vstupného, které není podle pořadatelů zadarmo, ale záleží na každém, kolik přispěje. Vstupenky lze koupit předem nebo na místě a návštěvníci si mohou vybrat i lístky s bonusy.