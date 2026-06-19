Letošní Festival Oty Hofmana v Ostrově připomene výročí Pana Tau

Letošní 58. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana si připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava Pana Tau. Festival, který se koná od 11. do 16. října, bude zároveň zřejmě rekordní i počtem soutěžních snímků, kterých bude přes 40. Novinářům to dnes řekl ředitel festivalu Vladimír Keblúšek.
Festival se, podobně jako v minulých letech, bude odehrávat nejen v Ostrově, ale promítat snímky bude i v Karlových Varech a Sokolově.
"Plánujeme promítnout přes 40 filmů, v loňském roce jsme se poprvé přiblížili té hranici 40 snímků. Dneska, včetně těch studentských filmů, si troufnu říct, že tato hranice bude pokořena a že díky partnerství s Karlovými Vary a Sokolovem budeme schopni právě takovéto množství filmů zařadit do soutěže, ale nejen do soutěže, ale i do nesoutěžní sekce," uvedl Keblúšek.
Postava Pana Tau je s ostrovským festivalem neodmyslitelně spjata už od začátku. Ota Hofman byl jedním z tvůrců legendární postavy a také jedna z hlavních cen Zlatá buřinka odkazuje na oblíbenou postavu, která se poprvé objevila už v roce 1966.
"My se na to velmi těšíme, protože Ostrov chceme zabalit do buřinek, do bílých kytek. Lidé se budou moci potkat s Panem Tau v ulicích, budou si moci, když nám to dovolí počasí, vyletět balonem a podívat se nad Ostrov. Plánujeme i velkou výstavu ve Staré radnici, která bude multimediální. Bude využívat moderní technologie, ale zároveň přivezeme i historické kostýmy z Barrandova, které si zahrály právě v Panu Tau," doplnil Keblúšek.
Hlavní ocenění Zlatou buřinku si letos z Ostrova odveze herečka Veronika Freimanová, známá z mnoha filmů a pohádek. Cenu hejtmana Karlovarského kraje za přínos dětské filmové a televizní tvorbě převezme herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák.
Festival Oty Hofmana má i své tradiční součástí, kterým se bude i letos věnovat, jedno z témat se vždy týká některé nemoci. Zatímco loni to byla rakovina, letos se pořadatelé budou s dětmi bavit o alopecii, nemoci, která způsobuje ztrátu vlasů.
Nebude chybět ani mediální vzdělávání, dětská média, která tradičně dokumentují celý festival, i spolupráce s německými partnery. A celý festival nebude jen o filmech a filmování, ale i o zábavě nebo hudbě, která doplní program na Mírovém náměstí v Ostrově.