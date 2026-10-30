Lidé v Karlových Varech a Chebu podpoří protesty za veřejnoprávní média

V Karlovarském kraji lidé v úterý 3. listopadu podpoří protesty proti změně financování veřejnoprávních médií České televize a Českého rozhlasu minimálně v Chebu a Karlových Varech. V obou městech jsou naplánována shromáždění na 16:36. Protesty a stávku podporují i regionální pracovníci obou médií, vzhledem k jejich počtu v kraji se ale připojí spíše individuálně, zjistila ČTK.
Facebooková komunita Karlovarsko pro demokracii zve na protestní shromáždění Ruce pryč od médií, které se bude konat na karlovarské třídě T. G. Masaryka před Hlavní poštou v 16:36. Čas odkazuje na sobotních 4:36, kdy Sněmovna v prvním čtení schválila vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. "Karlovy Vary se připojují k protestu proti aroganci vlády vůči novinářům a médiím veřejné služby. Podporujeme stávku Českého rozhlasu a České televize. Média nepatří politikům, ale občanům," uvádí pořadatelé.
Ve stejný symbolický čas se lidé sejdou před Západočeským divadlem v Chebu. Obě protestní shromáždění navazují na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii.
V Karlovarském kraji působí regionální redakce Českého rozhlasu a zpravodajové České televize. Na rozdíl od větších měst je ale jejich počet malý a nebudou tak zřejmě organizovat žádnou vlastní akci. Jak řekli ČTK, ke stávce a protestům se tak připojí spíše individuálně, někteří možná zamíří na akce, které pořádají veřejnoprávní média v Plzni.
Představitelé médií ale i část veřejnosti jsou proti návrhu novely, který přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. Česká televize by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Zároveň záměry vlády podle opozice i podporovatelů protestů ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií.
Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se konalo do brzkých sobotních hodin a poslanci hlasovali ve 4:36 ráno. Vzápětí se objevily četné protesty. Velká demonstrace za média je svolaná na 15. listopadu na pražskou Letnou.