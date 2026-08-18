Lidem v 86 bytech v Nejdku hrozí odpojení od tepla, podle ČEZ majitel domů dluží

Lidem v 86 bytech v panelových domech v Nejdku na Karlovarsku hrozí, že budou jejich domácnosti v úterý 25. srpna odpojeni od dodávek tepla a teplé vody. ČEZ Teplárenská uvedla, že je to kvůli rostoucímu dluhu majitele bytových domů - slévárenského závodu Metalis Nejdek. Podle společnosti ČEZ Teplárenská byly splněny podmínky pro přerušení dodávek tepelné energie, řekl ČTK regionální mluvčí ČEZ Karel Samec.
Majitel firmy Metalis i bytových domů v ulicích Rolavská a Závodu Míru Stanislav Gregor neplacení úhrad odmítá stejně jako to, že by nájemníkům hrozilo odpojení od dodávek tepla.
"V tuto chvíli byly naplněny podmínky pro přerušení dodávky tepelné energie. Zákazník, tedy majitel domů, opakovaně neplní své platební povinnosti. Musím bohužel uvést, že tento zákazník je problémový dlouhodobě a neplnění podmínek s ním řešíme opakovaně. Byl sepsán i splátkový kalendář na dluhy z minulosti. Zákazník ale neplní nové závazky," řekl Samec ČTK. Přesnou výši aktuální pohledávky ČEZ s odkazem na smluvní podmínky neuvedl.
Gregor ČTK řekl, že odpojení tepla nehrozí. Situaci označil za "divadlo". "Ne, nedojde k odpojení ničeho. Všechno je zaplacené,“ uvedl. Podle něj vznikl problém kvůli časovému rozdílu mezi zvýšením ceny tepla a možností zvýšit nájemníkům zálohy na služby. ČEZ podle něj oznámil novou cenu tepla až v polovině ledna, přičemž ji účtoval od začátku roku
Byty ve čtyřech vchodech v majetku Metalisu jsou dlouhodobě v neutěšeném stavu. Nejdecký kronikář Pavel Andrš ČTK řekl, že domy postaveny jako bydlení pro zaměstnance železáren počátkem 70. a 80. let. Budovy ale nebyly za desítky let významněji rekonstruovány, nejsou zatepleny, majitel neinvestoval do rozvodů sítí, obnovy společných prostor, izolací střechy a fasády nebo do výtahů. Podle informací ČTK od nájemníků do některých místností zatéká a fouká děravými okenními rámy dřevěných oken. Někteří lidé mají obavy, že se pravidelně nedělají revize plynu.
Majitel ale kritiku, že by se o bytové domy nestaral, odmítl. ČTK řekl, že například loni do údržby čtyř vchodů s 86 byty vložil zhruba tři miliony korun. Podle něj šlo mimo jiné o opravy topení, zásuvek, vypínačů a dalších závad v bytech. Připustil ale, že na větší investice nyní prostředky nemá. „Když nemám ani korunu na účtu, tak nemůžu udělat investice,“ dodal.
Mluvčí Samec uvedl, že o aktuálním postupu energetiků informovali i vedení města. "Lidé se na nás obrací a jsou zoufalí. Bojí se nejenom toho, že budou bez energií, ale také toho, že o bydlení přijdou. My ale jako město máme svázané ruce," řekla ČTK místostarostka Pavlína Schwarzová (VOK).
Historie společnosti Metalis Nejdek sahá k železárnám založeným v roce 1813. Podnik se postupně přeorientoval na zpracování hliníkových slitin a výrobu odlitků. Současná společnost vznikla v roce 1992. Dnes podle registru zaměstnává 25 až 49 lidí. Podle informací ČTK dluží i některým ze zhruba tří desítek zaměstnanců několik měsíců mzdy. V roce 2022 se z firmy odštěpila část majetku do nově vzniklé společnosti Metalis Property, která se zabývá pronájmy nemovitostí.