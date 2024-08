Teď neproplujete. Oprava mostu v Lokti kromě řidičů omezí zřejmě i vodáky

Sanaci zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. V souvislosti s rekonstrukcí silničáři varují, že provoz vozidel může být zúžen do jednoho jízdního pruhu. Pěší se přes most dostanou vždy po jednom z chodníků po celou dobu oprav. Rovněž průchod pod mostem, a to na obou březích řeky, zůstane zachován. Stavební firma vytvořila nad stezkami otvory v lešení.

Co se týče vodáků na řece Ohři, ředitel krajských silničářů Jiří Šlachta nevyloučil, že dojde k omezení plavby. „Máme od Povodí Ohře potvrzeno, že můžeme do konce srpna přistoupit k uzavření toku. To by pro vodáky znamenalo, že nemohou proplouvat pod mostním obloukem. Zatím nemohu říct, zda k tomu skutečně dojde, vše budeme řešit na kontrolním dni, který se uskuteční tento týden. V každém případě rozmístíme pod most ochranné sítě, aby se zabránilo případnému ohrožení vodáků,“ informoval Šlachta.

Potvrdil, že po dokončení rekonstrukce za 53 milionů korun převezme most do správy město Loket, které je majitelem pozemků na obou jeho koncích. „Po celou dobu budeme respektovat kulturní akce v amfiteátru. Zhotovitel od pátku do neděle nepracuje. Proto se ale stavba protáhne až do léta příštího roku,“ vysvětlil ředitel Šlachta.

Rekonstrukce, která je rozdělená na tři etapy, začala v červenci. V první etapě jde o to zabránit zatékání do mostní konstrukce. V zimním období budou práce pokračovat uvnitř mostu a na jaře budou následovat úpravy podhledů. Dokončení je plánováno na červenec 2025.

Starý řetězový most v Lokti na snímku z roku 1835

Silniční most vede dopravu přes řeku Ohři už téměř devět desetiletí. Nahradil řetězový most císaře Ferdinanda, po kterém byla přes centrum města odkloněna císařská silnice z Chebu do Karlových Varů. Ta původně město míjela. Řetězový most byl pro špatný stav v roce 1928 uzavřen a v roce 1931 zbořen. Tehdejší ministerstvo veřejných prací se rozhodlo jej nahradit a na podobu nového mostu vypsalo soutěž. Z té vyšel jako vítězný návrh architekta Adolfa Benše. Technický projekt stavby vypracoval inženýr Václav Janák, stavbu provedla firma Jakuba Domanského v letech 1934 až 1935.