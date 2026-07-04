Loket opraví pět let zavřenou lávku ve Svatošských skalách za 8,3 mil.

Lokti se na čtvrtý pokus podařilo vybrat firmu, která opraví pět let zavřenou lávku ve Svatošských skalách, zakázka bude stát ale víc, než město předpokládalo z projektu. ČTK o tom informoval místostarosta Lokte Petr Zahradníček (TOP 09). Oprava by mohla začít ještě během prázdnin a potrvá tři čtvrtě roku.
Město na lávku, jejíž cena byla v projektu předběžně odhadnuta na zhruba sedm milionů korun, získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. "Její výše se bude odvíjet od nabídkové ceny vítězného zhotovitele. Práce jsme vysoutěžili za téměř 8,3 milionu korun, zahrnuta v nich je i obnova turistické trasy u lávky," řekl Zahradníček.
Šedesátimetrový most, kterému místní říkají houpací, bude pouze pro pěší. Na šířku bude mít 2,4 metru a konstrukce bude velmi podobná té současné, ale technologie bude modernější a měl by být jinak ukotvený. Kvůli zajištění průjezdu pod ním bude most vyšší, podle Zahradníčka se tam tak pohodlně dostanou i nákladní auta se dřevem. Obnoveno bude předmostí, zábradlí na pravém břehu a také tam vznikne nové odpočinkové místo z dubového dřeva.
Přírodní památka Svatošské skály stojí na břehu řeky Ohře mezi mezi Karlovými Vary a Loktem. Místem vede i páteřní cyklostezka Ohře. Ta uzavřenou lávkou ale není omezena, jelikož Karlovarský kraj postavil asi kilometr od ní lávku novou, za zhruba 25 milionů korun, zprovozněna byla na podzim roku 2020. Slouží především cyklistům a provizorně je přes ní vedena i turistická trasa, která by se ale měla po modernizaci houpací lávky vrátit ke zkamenělému svatebnímu průvodu Svatošské skály. V létě místem proplouvá také mnoho vodáků.