Lyžaři v Potůčkách se loučí se zimou přejezdem přes louži,sezona tím ale nekončí

Dvě lyžařská střediska jsou tento víkend naposledy v provozu v Krušných horách, zjistila ČTK. Největší skiareál Krušných hor - Klínovec chystá poslední lyžovaní této zimy na neděli 12. dubna. V Potůčkách, kde je sezona tradičně nejdelší, dnes završili zimu přejezdem přes louži. Konec sezony tam ale zatím v plánu nemají, lyžovat se bude až do května.
Na Karlovarsko se navíc v pátek vrátila zima, když místy napadlo až několik centimetrů sněhu. Ten už na většině míst roztál, teploty ale budou podle meteorologů i nadále v noci klesat pod bod mrazu a ani přes den neslibuje předpověď razantní oteplení.
Skiareál v Potůčkách na Karlovarsku se dnes se zimou loučil přejezdem vodního příkopu. Dva pokusy projet 60 centimetrů hlubokou louží využilo několik desítek nadšenců. Ti nejlepší dostali celosezonní nebo celodenní permanentky a další dárky. Akci přihlíželi i další lyžaři. V Potůčkách, kde zimní sezona začala 25. listopadu, jsou i nadále v provozu všechny tři sjezdovky a oba vleky. Od Velikonoc je ale zkrácena provozní doba a vleky jedou od 9:00 do 13:00 a některé dny i na večerní lyžování od 17:00 do 20:00. "Ve stejném režimu pojedeme do konce dubna a rádi bychom přivítali lyžaře také 1. května, sněhu máme místy i více než metr, podmínky jsou super," řekl dnes ČTK majitel střediska Marek Plachý. Jezdí se za snížené jízdné, lyžaři si za 350 korun zajezdí čtyři hodiny.
Skiareál Klínovec láká lyžaře v neděli naposledy na šest upravených sjezdovek a dvě lanovky. Jezdí se za výhodnější mimosezonní jízdné. Lidé si mohou zalyžovat na několika kilometrech svahů všech obtížností, na kterých je více než půl metru především technického sněhu. Ten je díky nočním minusovým teplotám ráno přemrzlý a ve stinných místech drží sjezdovky dopoledne pevné, uvedla mluvčí areálu Hana Hoffmannová. Zbylé dvě třetiny areálu, tedy svahy na Neklidu a na jižní straně kopce, skončily provoz v březnu. Loni končil Klínovec zimní sezonu 13. dubna, předloni už 22. března.
Ostatní střediska v regionu skončila provoz během března, ta níže položená s omezenými možnostmi umělého zasněžování už v únoru. Areál Novako na Božím Daru ukončil sezonu na velikonoční neděli 5. dubna. Posledních několik dní už zde jel vlek pouze o víkendu, v týdnu bylo pro nezájem lyžařů zavřeno.
Meteorologové předpovídají na zbytek víkendu polojasné počasí bez srážek, s teplotami ve dne okolo devíti až 14 stupňů Celsia.