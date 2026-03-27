Lyžařská sezona v Krušných horách pokračuje díky příznivým podmínkám

V několika skiareálech v Krušných horách si lyžaři stále mohou zajezdit na upravených sjezdovkách. Na svazích se pohybuje minimum lidí, netvoří se fronty na lanovky a vleky a střediska nabízejí zlevněné jízdné, zjistila ČTK od provozovatelů. Provoz skiareály plánují udržet nejméně do Velikonoc, podle zájmu lyžařů a sněhových podmínek možná i déle.
"V tuto chvíli je v provozu severní strana Klínovce, upraveno máme sedm sjezdovek a jedou dvě lanovky s bublinami a jeden vlek. Ceny jízdného jsou sníženy o zhruba 20 procent," řekla ČTK mluvčí největšího skiareálu v regionu Hana Hoffmannová.
Klínovec v neděli 22. března uzavřel jižní část areálu s nejdelší Jáchymovskou lanovkou i dvě několikakilometrové sjezdovky, dětský park a zázemí půjčovny a servisu. O týden dříve se kvůli nedostatku sněhu na propojce Rondo uzavřela část areálu na Neklidu. I přes omezený provoz je ale na svazích denně několik stovek lyžařů. "V neděli, kdy jel naposledy i Jáchymov, to bylo dokonce 1500 lidí. Denní návštěvnost ve všední dny se pohybuje mezi 250 a 400 lidmi. O víkendech je to až k tisícovce," doplnila mluvčí s tím, že nejsilnějším dnem letošní zimy byl 20. únor, kdy na Klínovci lyžovalo 8725 lidí.
Zimní sezona začala na Klínovci 28. listopadu a rozhodnutí o jejím konci padne zřejmě v neděli 5. dubna. Podle Hoffmannové bude záležet na zájmu a vývoji počasí, byť svahy jsou stále díky dlouhodobému zasněžování a aktuálnímu ochlazení stále pokryté zhruba 60 centimetry především technického sněhu.
V Karlovarském kraji se lyžuje ještě v Potůčkách na Karlovarsku, kde jsou podle majitele střediska Marka Plachého stále v provozu všechny tři sjezdovky a oba vleky. I zde plánují, že sezonu, kterou tradičně zahájili jako jedni z prvních v Česku už 25. listopadu, protáhnou do poloviny dubna. Na svahu zde stále leží přes metr sněhu.
Příznivé sněhové podmínky pro lyžaře jsou i ve skiareálu Novako na Božím Daru, kde jede vlek i pohyblivý koberec o víkendech od 9:00 do 16:00. Také zde plánují udržet provoz i o velikonočním víkendu.
Meteorologové předpovídají na víkend ochlazení, především ve vyšších polohách hor může v neděli sněžit a teploty zde budou v noci klesat až na osm stupňů pod nulou.