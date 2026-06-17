M. Lázně se po 25 letech vrací k bytové výstavbě, postaví čtyři bytové domy

Mariánské Lázně postaví v lokalitě Třešňovka čtyři bytové domy. Téměř po 25 letech se tak vrací k městské bytové výstavbě. Na stavební práce už město vypsalo veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí přibližně 190 milionů korun bez DPH, informovalo dnes město v tiskové zprávě.
V ulici Třešňovka vznikne obytný soubor tvořený čtyřmi bytovými domy o pěti nadzemních podlažích se 46 byty, které budou napojeny na veškerou potřebnou technickou infrastrukturu včetně centrálního zásobování teplem. Z toho 14 bytů bude o dispozici 2+kk a 32 bytů 3+kk, které doplní 50 parkovacích stání. Konečná cena stavby vzejde z výsledku otevřeného zadávacího řízení.
Město pro realizaci projektu zvolilo model design and build (navrhni a postav). Uchazeči o zakázku tak mají k dispozici vydané stavební povolení a stanovené standardy výstavby, na jejichž základě zpracují realizační projektovou dokumentaci a pak zajistí samotnou výstavbu. Tento způsob zadání umožňuje podle vedení města efektivnější koordinaci přípravy a realizace stavby, lepší kontrolu nákladů i zkrácení celkové doby výstavby.
"Po bezmála pětadvaceti letech přebírá město aktivní roli v oblasti bytové výstavby a začíná samo vytvářet nové bydlení pro své obyvatele. Projekt Třešňovka je důležitým krokem k tomu, aby v Mariánských Lázních našly kvalitní a dostupné bydlení mladé rodiny, zaměstnanci klíčových profesí i senioři," uvedl starosta Martin Hurajčík (ANO).
Hlavním znakem lokality je rozvolněná zástavba s komfortními odstupy a bohatou městskou zelení. Na rozdíl od běžných developerských projektů výstavba na Třešňovce umožňuje prostupnost územím všemi směry a nabízí dostatek parkovacích míst. Projekt Třešňovka je součástí dlouhodobé strategie města zaměřené na rozšíření bytového fondu a posílení dostupnosti bydlení pro obyvatele Mariánských Lázní.