Mariánské Lázně dokončí úpravy Hlavní ulice před lázeňskou sezonou

Autor: ČTK
  14:16aktualizováno  14:16
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Mariánských Lázních končí poslední etapa úprav Hlavní ulice. Dopravní omezení, která si rekonstrukce v posledních několika letech vyžádala, skončí do zahájení lázeňské sezony o víkendu 8. až 10. května. ČTK to dnes sdělil starosta Martin Hurajčík (ANO). Město ještě osazuje chytré parkovací automaty a tabule s informacemi o volných místech k parkování. Rekonstrukce ulice stála podle starosty kolem 80 milionů korun.

"Hlavní třída byla před zahájením oprav místy až v havarijním stavu, nacházely se tam obrovské kaverny (díry) a infrastruktura už tam byla i několik desetiletí," řekl starosta. Podle něj jsou kompletně opravené rozvody vody, plynu i elektřiny. "Na jedné straně jsme opravili chodník, vyndala se zámková dlažba, která tam byla bez podkladu, a udělal se kompletně nový žulový chodník s podkladovými vrstvami," doplnil Hurajčík.

Nejvíce viditelných změn je v části od knihovny k poště, kde vznikla zálivová parkovací místa. Přibyla zeleň a parkování pro invalidy. Upraveny byly i zastávky trolejbusů, které jsou nyní z pevnějšího materiálu, aby se pod vozy hromadné dopravy nepropadaly.

"V nejbližších dnech by měla být dokončena instalace a programování parkovacích automatů po celém městě, respektive hlavně tam, kde jsou placené zóny stání. Někde dojde ke změně ceníků, ale nově budeme mít možnost platit jak korunami a kartou, tak eury nebo aplikací," řekl Hurajčík. Město nainstaluje i takzvané pasivní sloupky s QR kódy a informacemi o úhradě parkovného. Novinkou bude i naváděcí systém s interaktivním zařízením, který bude při vjezdu do města informovat o počtu volných míst na parkovištích. Instalaci parkovacích automatů i informačního systému má na starost městská společnost Develop centrum.

Většina stavebních činností spojených s parkovacím systémem by měla být podle starosty dokončena do týdne, protože 30. dubna začne sezona Zpívající fontány. V zahajovací den si s unikátní památkou a dominantou města zazpívá i pěvec Štefan Margita za doprovodu violoncelistky Iris Morisové.

Lázeňská sezona začne v Mariánských lázních 8. května. Zahajovací program bude o víkendu v centru města, u kolonády, v prostoru Arniky. Dva dny bude uzavřena pro dopravu i horní část Hlavní ulice. Novinkou bude mint market, který nabídne výrobky s autorským designem. Vystoupí Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, operní pěvec Adam Plachetka a zazní produkce projektu Tres Discoteques a Leoše Mareše. Podruhé bude připraven i projekt Youngies Party.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

