Mariánské Lázně dokončily stezku pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů

V Mariánských Lázních byla dokončena stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) se na necelé dva kilometry dlouhém úseku zásadně zvýší bezpečnost chodců a bude zde plynulejší provoz, uvedl. Stavba stála 22,5 milionu korun a byla plně hrazena z rozpočtu města.
"Doteď obyvatelé, děti a cyklisté chodili a jezdili po silnici, kde je míjely kamiony, kde je míjelo velké množství aut. Teď je to velmi bezpečné tím, že silnice a stezka jsou odděleny. V jedné části i zábradlím, které požadovala dopravní policie," řekl Hurajčík s tím, že ještě pokračují práce na dostavbě chodníku tak, aby se dostali bezpečně přes Plzeňskou ulici i lidé ze Stavebního mlýna.
Stezka kopíruje silnici a vede kolem lipového stromořadí. Výkopové práce kolem lip se podle starosty musely dělat ručně, aby byly stromy bez poškození zachovány. Konstrukční vrstvy stezky jsou ze stejného důvody nižší a povrch stezky dobře vsakuje vodu. Projektová dokumentace vyšla přibližně na 250.000 korun.
Ve Sklářích, které spadají pod Mariánské Lázně, žije zhruba 170 obyvatel. Město zvažovalo vybudování cyklostezky do Sklářů už před více než deseti lety, tedy v době, než vznikl obchvat Mariánských Lázní a provoz na komunikaci okolo Sklářů byl vyšší. Tehdy se projekt ale nepodařilo uskutečnit právě kvůli nedostatku prostoru mezi silnicí, lipovou alejí a okolními soukromými pozemky, dopravní policie trvala na vybudování bezpečnostních betonových bariér.
V okolí lázeňského města a na jeho území je pro cyklisty k dispozici poměrně rozsáhlá síť cyklostezek a cyklotras. Hurajčík ale dodal, že kvůli poloze města na periferii Karlovarského kraje je při plánování těchto tras nutná koordinace se sousedním Plzeňským krajem a s městy a obcemi v okolí. Město i kraj plánují výhledově také další prodloužení smíšené stezky do Sklářů a její napojení na cyklostezky u Chodové Plané v Plzeňském kraji.