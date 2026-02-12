Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

Mariánské Lázně na Chebsku začnou používat novou vizuální identitu. Město ji představilo v prosinci, ale autor loga čelil nařčení z plagiátorství. Nyní mají Mariánské Lázně všechna potřebná autorská práva k dispozici a během dvou let identitu zavedou město i jeho organizace.
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál je ovšem evidovaný Úřadem průmyslového vlastnictví až do roku 2027. | foto: Martin Utíkal

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...
Původní logo zájmového sdružení Medispa.
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...
„Jsou to dva měsíce zpoždění, není to nic závažného a město to nestálo ani korunu navíc,“ uvedl ve čtvrtek ke zdržení starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík z ANO.

Na jednotném vizuálu začalo město pracovat loni na jaře, intenzivněji se přípravám věnovalo od června. Podle Hurajčíka do identity zatím investovalo zhruba milion korun.

Mariánské Lázně představily vizuální identitu města i jeho institucí loni v polovině prosince. Logo, které využívá symbol výtrysku pramene a pod ním je úsměv, mělo i zájmové sdružení právnických osob Medispa. To propagovalo také některá lázeňská zařízení v Mariánských Lázních.

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Na podobnost obou log upozornila veřejnost okamžitě po představení vizuální identity. Podle prosincového vyjádření radnice i autora vizuálu Martina Utíkala nešlo o záměr, o podobnosti obou log nevěděl.

Sdružení Medispa v závěru minulého roku zaniklo. „Autorská práva jsou nyní plně na straně města. Společnost, jejíž logo bylo podobné tomu novému, byla ke konci roku zlikvidována. Autorská práva k němu přešla na Ensanu - společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a ta je bezúplatně převedla na město,“ uvedl starosta. Dodal, že autor vítězného návrhu Martin Utíkal zajistil také autorská práva k samotnému logu. I ta jsou plně v užívání města.

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál je ovšem evidovaný Úřadem průmyslového vlastnictví až do roku 2027.
Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal (vlevo), se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá jej zájmové sdružení Medispa.
Původní logo zájmového sdružení Medispa.
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál je ovšem evidovaný Úřadem průmyslového vlastnictví až do roku 2027.
Identita by měla přinést moderní výtvarný jazyk, který odráží charakter lázeňského města a především emoci, pocit klidu a radosti, uvedl tehdy autor. Postupně by se měla rozšířit nejen na městské instituce, ale radnice ji nabídne i soukromým subjektům. Od jara by měl být v jednotném designu také městský zpravodaj.

Identitu město vybralo v soutěži, organizované agenturou Czechdesign. Do otevřené výzvy se přihlásilo přibližně 50 grafických studií a designérů. Do uzavřené dvoukolové soutěže postoupilo pět účastníků. Vítěze Utíkala jednohlasně zvolili jak zástupci města, tak odborná porota. Pracuje s jednoduchými geometrickými tvary, oválem a půlkruhem. V symbolu lze číst úsměv, pramen i fontánu.

Kompletní manuál, jak s identitou pracovat, vyšel na půl milionu korun. Město by ho mělo dostat v červenci. Soutěž stála 301 500 korun a každý z účastníků obdržel 150 000 korun.

