Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

„Jsou to dva měsíce zpoždění, není to nic závažného a město to nestálo ani korunu navíc,“ uvedl ve čtvrtek ke zdržení starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík z ANO.
Na jednotném vizuálu začalo město pracovat loni na jaře, intenzivněji se přípravám věnovalo od června. Podle Hurajčíka do identity zatím investovalo zhruba milion korun.
Mariánské Lázně představily vizuální identitu města i jeho institucí loni v polovině prosince. Logo, které využívá symbol výtrysku pramene a pod ním je úsměv, mělo i zájmové sdružení právnických osob Medispa. To propagovalo také některá lázeňská zařízení v Mariánských Lázních.
Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá
Na podobnost obou log upozornila veřejnost okamžitě po představení vizuální identity. Podle prosincového vyjádření radnice i autora vizuálu Martina Utíkala nešlo o záměr, o podobnosti obou log nevěděl.
Sdružení Medispa v závěru minulého roku zaniklo. „Autorská práva jsou nyní plně na straně města. Společnost, jejíž logo bylo podobné tomu novému, byla ke konci roku zlikvidována. Autorská práva k němu přešla na Ensanu - společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a ta je bezúplatně převedla na město,“ uvedl starosta. Dodal, že autor vítězného návrhu Martin Utíkal zajistil také autorská práva k samotnému logu. I ta jsou plně v užívání města.
Identita by měla přinést moderní výtvarný jazyk, který odráží charakter lázeňského města a především emoci, pocit klidu a radosti, uvedl tehdy autor. Postupně by se měla rozšířit nejen na městské instituce, ale radnice ji nabídne i soukromým subjektům. Od jara by měl být v jednotném designu také městský zpravodaj.
Identitu město vybralo v soutěži, organizované agenturou Czechdesign. Do otevřené výzvy se přihlásilo přibližně 50 grafických studií a designérů. Do uzavřené dvoukolové soutěže postoupilo pět účastníků. Vítěze Utíkala jednohlasně zvolili jak zástupci města, tak odborná porota. Pracuje s jednoduchými geometrickými tvary, oválem a půlkruhem. V symbolu lze číst úsměv, pramen i fontánu.
Kompletní manuál, jak s identitou pracovat, vyšel na půl milionu korun. Město by ho mělo dostat v červenci. Soutěž stála 301 500 korun a každý z účastníků obdržel 150 000 korun.