V čele Mariánských Lázní pokračuje ve funkci starosty první náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík z ANO. Dnes jej zvolili zastupitelé na ustavujícím zasedání. Ve funkci místostarosty zůstává i Miloslav Pelc (Změna pro Mariánské Lázně s podporou Volby pro kraj). Zastupitelé zvolili místostarostou také Samuela Zabolotného (nez., zvolen za Naše Česko). Rovněž on jím byl i v předchozím volebním období (tehdy za ANO), ovšem pouze do letošního června, kdy funkci složil a odůvodnil to názorovým nesouladem ve vedení radnice.
Do jednadvacetičlenného zastupitelstva čtrnáctitisícových Mariánských Lázní letos kandidovalo deset uskupení. Dostalo se jich šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách. Druzí skončili se šesti mandáty Starostové a nezávislí. Po dvou mandátech má ODS s KDU-ČSL, Naše Česko a Změna pro Mariánské Lázně. Jeden mandát získalo uskupení Za lepší Mariánské Lázně.
Starosta i místostarostové byli do čela města zvoleni těsnou většinou, hlasovalo pro ně 11 zastupitelů koalice složené z ANO a Změny pro Mariánské Lázně a právě Zabolotný. Druhý nezávislý zastupitel zvolený za Naše Česko, lékař Tomáš Foustka se zdržel. Všichni tři zvolení funkcionáři budou uvolnění, tedy plně placení. Rada města zůstává sedmičlenná.
Opoziční zastupitelé dnes kritizovali souběh starostových funkcí, kdy je Hurajčík uvolněným starostou i uvolněným náměstkem hejtmana. "Dva roky tuto funkci takto vykonávám, lidé o tom vědí. Voliči mou práci ocenili, získal jsem nejvyšší počet preferenčních hlasů. Myslím si, že je tento souběh pro město velmi pozitivní," řekl Hurajčík. Dodal, že za starostování pobírá podle zákona pouze 40procentní odměnu.
Zastupitelé diskutovali o okolnostech podpisu koaliční smlouvy a červnové Zabolotného rezignaci. Prvním místostarostou byl tři roky a osm měsíců. "V souladu se svým zastupitelským slibem nemohu zůstat ve vedení města, protože s některými jeho kroky dlouhodobě nesouhlasím a nechci nést odpovědnost za rozhodnutí, s kterými se neztotožňuji," řekl tehdy na červnovém zastupitelstvu. Přišel o místo v radě města, zastupitelem zůstal.
Ustavující zastupitelstvo se v Mariánských Lázních sešlo až dnes i kvůli podnětům podaným k průběhu voleb, kterými se zabýval soud. Krajský soud v Plzni uvedl, že volby provázelo kupčení s hlasy. Za neplatné je ale neprohlásil, protože se podle něj neprokázalo jednoznačně, že kupčení ovlivnilo rozdělení mandátů.
V souvislosti s komunálními volbami v Mariánských Lázních byla obviněna čtyřiatřicetiletá žena z maření přípravy a průběhu voleb. Je podezřelá z toho, že kupovala hlasy. Policisté ji stíhají na svobodě. V případě prokázání viny u soudu jí hrozí až tříleté vězení.
Ženu podle dřívějších informací Seznam Zpráv natočil na mobil jeden z lidí, kterému nabídla peníze za hlas pro hnutí Naše Česko. Kandidátku Naše Česko ve městě vedl Zabolotný jako nezávislý kandidát, který spojitost s možným kupčením s hlasy opakovaně popřel. Na svém profilu na sociálních sítích již dříve uvedl, že se stal obětí pokusu o vydírání. Předseda hnutí Naše Česko a jihočeský hejtman Martin Kuba pro Seznam Zprávy uvedl, že Zabolotný přestal s hnutím spolupracovat ještě předtím, než se objevily informace o údajném kupčení s hlasy.