„Připravili jsme zážitkový program pro děti i dospělé, kdy se lidé budou moci vydat ke zvířatům do jejich přirozeného prostředí. Budou se jich smět dotýkat, ta menší si budou moct i pochovat. Týká se to ovcí, slepiček, králíků a koní. Co se týče krmení, to bude možné jen krmivem, které si návštěvníci na místě zakoupí. V podstatě se jedná o kontaktní zoo,“ řekl jeden ze spolumajitelů parku Tomáš Slifka.
Dosud mohli lidé zvířata jen pozorovat v ohradách a klecích. Ale protože ze strany zejména malých návštěvníků sílily snahy dostat se ke zvířatům co nejblíž, rozhodli se jim majitelé parku vyjít vstříc.
Vstup do výběhů bude zpoplatněný částkou 30 korun. „Pro nás to znamená náklady navíc. Budeme muset například zajistit odborný dozor, který ohlídá, aby se návštěva uskutečnila ke spokojenosti lidí i zvířat. Myslíme si, že hlavně pro děti bude obrovský zážitek, když dostanou do ruky miniaturního králíčka nebo slepičku,“ představil Slifka hlavní novinku letošní sezony.
Ale ani dospělí nepřijdou zkrátka. Pro ně park chystá novinku, model Prašné brány. Ta měla počet modelů rozšířit původně už vloni. „Na jejím místě v areálu staré Prahy však byla usazená českobudějovická Černá věž. Jde o jeden z nejstarších modelů, který už potřebuje nutně rekonstrukci. Jenže jsme zjistili, že pokud se ji pokusíme demontovat v zimě, hrozí, že se model rozpadne. Proto jej odstraníme a odvezeme do dílen až nyní. Následně zde postavíme Prašnou bránu, která doplní památky Prahy,“ předeslal Slifka.
V dílnách letos začnou růst další modely pražských památek. Ty však lidé ještě neuvidí, podobně jako rozsáhlý model Pražského hradu, který je stále ve výrobě. Je dlouhý pět metrů, široký 2,45 metru a jeho výška je 3,8 metru.
Mohou se ale těšit na opravenou Černou věž. „Budeme se věnovat Českým Budějovicím. Společně s Černou věží, která bude mít svou nejstarší podobu, osadíme nejdéle v červnu do jihočeského areálu kolem zámku Hluboká i českobudějovické masné krámy a solnici,“ popsal novinky Slifka. Majitelé parku zvažují i vytvoření modelu budějovické synagogy. Finální rozhodnutí však zatím ještě nepadlo.
Park Boheminium patří k nejnavštěvovanějším turistickým areálům v Karlovarském kraji. Vloni jeho branami prošlo více než 121 tisíc návštěvníků. Převažují jednodenní turisté, přibližně 70 procent je z České republiky. „Letos očekáváme podobnou návštěvnost. Vzhledem k cenám jsme po letech nezdražování museli přistoupit k úpravě vstupného. Zvedneme jej ale prakticky jen o inflaci,“ konstatoval Slifka.
Park sídlí v pronajatém areálu, který patří městu Mariánské Lázně. Smlouva končí v roce 2030, na dalším pokračování se partneři stále nedohodli. Majitelé parku proto hledají nové lokality, kam by popřípadě bylo možné miniatury přesunout.
„Probíhá takové naše interní výběrové řízení. Hledáme místa, kde nás chtějí, zjišťujeme, jaké podmínky nabízejí a podobně. Sice smlouva končí až za čtyři roky, ale čas nás už tlačí. Nejpozději letos v létě se musíme rozhodnout, jestli zůstaneme nebo v Mariánských Lázních skončíme. Je to nutné, abychom stihli zorganizovat přípravu nové lokality a převoz a úpravu modelů, což bude velmi složité,“ dodal Slifka.
Miniaturpark Boheminium je čtvrtým největším podobným parkem v Evropě, otevřený je celoročně. Aktuálně nabízí přibližně devět desítek modelů nejvýznamnějších českých památek a technických unikátů. Všechny miniatury vytvořené v poměru 1:25 jsou do nejmenších podrobností věrné originálu.
19. září 2023