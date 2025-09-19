Jednání navíc provázejí zmatky a nedorozumění. K radním se nedostal návrh smlouvy s podrobným plánem investic, který provozovatelé parku zaslali přes datovou schránku úřadu už na jaře a poté ještě jednou v srpnu.
Rada tak v září schválila vlastní návrh dodatku ke smlouvě. Ten však majitelé miniatur odmítli akceptovat.
„Vidím to jako pochybení úřadu, budu to řešit. Nestalo se mi totiž poprvé, kdy je korespondence adresovaná radě města předkládaná se značným zpožděním nebo vůbec,“ řekl místostarosta Samuel Zabolotný s tím, že nyní si vyžádá materiál, který přišel na město prostřednictvím datové schránky, a na dalším jednání rady chce téma smlouvy pro park Boheminium opět otevřít.
V parku miniatur opravili všechny modely, novinkou je Schwarzenberská hrobka
Tajemník mariánskolázeňského úřadu Miroslav Jašíček se k údajnému pochybení úředníků nejprve nechtěl vůbec vyjadřovat. „Řeknu k tomu jen tolik, že první zástupce starosty má všechno k dispozici. Pokud smlouvu neměl, měl požádat starostu, aby mu ji poskytl. Já jsem malý pán na to, abych něco zamlčoval,“ dodal později.
Starostu města Martina Hurajčíka se redakci iDNES.cz kontaktovat nepodařilo. Majitelé parku neskrývají, že intenzivně přemýšlejí, co dál.
„V podstatě jsou tři možnosti. Ta první je, že město přijme náš návrh dodatku ke smlouvě. Jsme ochotni se na řadě věcí ještě domluvit. Nechceme se ale dostat do situace, že budeme závislí na tom, zda nám investice do areálu bude nejprve schvalovat město. Mohlo by se stát, že po změně vedení by se areál přestal rozvíjet,“ naznačil jeden ze spolumajitel parku Jiří Sádlo.
Druhou možností je odkoupení městských pozemků a staveb s tím, že park zde bude fungovat dál. „K tomu bychom se smluvně zavázali. Třetí možností je přestěhovat kolekci unikátních modelů jinam. Nabídky máme,“ vyjmenoval možnosti Sádlo.
Park miniatur nově zdobí Vyšehrad, mohutný skalní masiv usadila těžká technika
Podle platné smlouvy park platí městu ročně dva miliony korun bez daně. Dodatek, schválený radními, upravuje výši nájemného na 2,3 milionu korun za rok, přičemž vlastní nájemné by činilo 300 tisíc korun a dva miliony ročně by majitelé parku investovali v areálu.
Podle majitelů parku má ale dokument řadu chyb. Nepřijatelné jsou pro ně rovněž podmínky investic i to, že dodatek nezmiňuje zapojení města do propagace a rozvoje areálu. „Chybí parkovací místa v okolí, je třeba opravit komunikaci, která k miniaturparku vede a podobně,“ vysvětlil Sádlo.
V dodatku smlouvy, který majitelé parku zaslali městu, nechybí v příloze i dlouhodobý plán investic na dvě desetiletí dopředu. Navrhují zde, aby se proinvestované peníze dokládaly fakturami zpětně, například jednou ročně, a to podle harmonogramu prací.
Miniaturpark Boheminium v Mariánských Lázních patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Karlovarském kraji. Loni tu uvítali bezmála 120 tisíc návštěvníků.
