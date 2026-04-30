Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinů krádeže, výtržnictví a vydírání,“ informoval ve čtvrtek policejní mluvčí Jan Bílek.
Mladík si na hlavní líčení u soudu počká ve vazbě. Ohrožen je až desetiletým vězením.
Muž řádil v Mariánských Lázních v úterý. Nejprve kolem půl jedné odpoledne zaútočil před prodejnou Lidl na třiasedmdesátiletého seniora. „Vyhrožoval mu fyzickým napadením v případě, že mu nevydá klíče od svého vozidla. Výhrůžky neustále opakoval, přičemž v ruce držel nůž,“ popsal Bílek.
Senior se před útočníkem bránil nákupním vozíkem, se kterým nakonec vjel do prodejny. I tam ho agresor pronásledoval a pořád po něm chtěl klíče od auta.
„V jedné ruce přitom držel reproduktor, který po seniorovi hodil. Tím seniorovi způsobil zranění v oblasti hlavy,“ upozornil policejní mluvčí.
Po chvíli rozzuřený mladík z prodejny odešel a seniorovo vozidlo poškodil. Až poté zmizel. Zraněného seniora na místě ošetřovali přivolaní záchranáři a policisté začali po útočníkovi okamžitě pátrat.
O pomoc s pátráním se obrátili i na veřejnost a zveřejnili snímky mladého muže. A byli úspěšní. Útočníka se jim podařilo druhý den vypátrat a převezli ho na služebnu. Tam po provedených úkonech ho propustili s tím, že nebyly shledány důvody pro vazbu.
To ale mladíka neodradilo a řádil dál. Jen pár minut po propuštění navštívil čerpací stanici ve městě, kde řekl čerpadlářce, že se jedná o přepadení a chce po ní peníze.
„To ale zaměstnankyně odmítla. Na to muž zareagoval tak, že obešel prodejní pult a začal v prostoru pro zaměstnance vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že mu nebude finanční hotovost vydána. Ani toho se žena nezalekla a zmáčkla nouzové tlačítko,“ pokračuje Bílek.
Čerpadlářka nakonec muže vytlačila před čerpací stanici, kde ho zadržela policejní hlídka, která na místo přijela.