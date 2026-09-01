Mariánské Lázně prodloužily smlouvu s Miniaturparkem Boheminium do roku 2056

Park miniatur Boheminium zůstane v Mariánských Lázních nejméně do roku 2056. Novinářům to dnes řekl starosta Martin Hurajčík (ANO). Město s parkem podepsalo dodatek ke smlouvě o pronájmu městského areálu na dalších 30 let. O podobě smlouvy a podmínkách, za kterých by park ve městě setrval, obě strany jednaly přes tři roky. Současná smlouva končí v roce 2030 a majitelé opakovaně zvažovali, že po jejím vypršení exponáty odstěhují.
Dosud platil park městu dva miliony korun bez DPH ročně. Nové roční nájemné bude činit 300.000 korun plus DPH, a park také musí v areálu ročně proinvestovat dva miliony korun, celkem 60 milionů korun. Podle Hurajčíka není podstatné, jestli park udělá větší a nákladnější investice najednou nebo bude do areálu investovat postupně. Park má rovněž povinnost doložit městu soupis investic. Veškeré nemovitosti v areálu, kromě modelů českých pamětihodností, kterých park vystavuje zhruba stovku, budou nadále patřit Mariánským Lázním.
Dodatek majitelům parku navíc dává možnost dalších prodloužení, opakovaně vždy na dalších deset let. "Společnost Boheminium má vždy 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu možnost odstoupení od smlouvy, takže je tam pouze jednostranná opce. Pokud tak neučiní, nájem areálu pokračuje," řekl starosta.
Město podle něj podepsanou podobou dodatku získalo vše, o co usilovalo. "Bude dostávat nájem, ale o veškeré záležitosti týkající se chodu, rozvoje a investic v areálu se postará park. Myslím si, že je to tak správné, když park prostor komerčně využívá," uvedl Hurajčík s tím, že Mariánské Lázně díky parku získávají desítky tisíc návštěvníků ročně, což ale platí i naopak.
Majitelé parku Jiří Sádlo a Tomáš Slifka uvedli, že první by se modernizace měla dočkat hlavní budova, která není v dobrém stavu. Vzniknout by tam mohly i sklady a zázemí dílen. Vybudovat chtějí i nový vstupní prostor s pokladnami propojenými s prodejnou suvenýrů.
Miniaturpark Boheminium v Mariánských Lázních se stovkami zmenšenin českých památek ročně navštíví zhruba 120.000 lidí. Dlouhodobě patří mezi tři nejnavštěvovanější turistické cíle v Karlovarském kraji.